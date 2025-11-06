Pohjoiseen on näillä näkymin tulossa reippaasti lunta, mutta etelän tilanne on vielä iso kysymysmerkki.

Marraskuu on alkanut poikkeuksellisen lämpimänä, ja etelässä lämpömittarit ovat näyttäneet öisin jopa reilun 10 asteen lukemia. Mutta, milloin ensilumi saadaan etelään, meteorologi Markus Mäntykannas?

– Ennuste on harvinaisen raivostuttava, ajankohta pomppii koko ajan. Aiemmin näytti siltä, että kenties ensi tiistaina, mutta sitten se vähän myöhästyi, ja nyt se on lykkääntynyt entisestään.

Viikonloppuna Lapissa alkaa pakastaa, ja sunnuntaina kylmä ilma hiipii jo maan keskiosiin.

– Keski-Suomi näyttäisi saavan ehkä tiistaina tai jo maanantaina vähän lunta, mutta sitten se sulaa, kun tulee vesisateita. Pohjoinen saa ihan reippaasti lunta, eli kyllä se talvi nyt on tulossa sinne, kertoo Mäntykannas.

Etelään lunta saadaan mahdollisesti ensi viikon loppupuolella.

– Tämä on vielä iso kysymysmerkki. Tässä voi tulla vaikka mitä yllättäviä muutoksia.

Tällä hetkellä lunta ei ole juurikaan muualla kuin Lapin tuntureilla.