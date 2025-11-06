Tuore kolmen kuukauden sääennuste enteilee lauhaa ja vähälumista talvea.

Euroopan keskipitkien ennusteiden keskus (ECMWF) on julkaissut tuoreen kolmen kuukauden sääennusteen. Joulukuun, tammikuun ja helmikuun kattava ennuste ei lupaa hyvää talven ystäville, sillä talvesta saattaa hyvinkin tulla lauha ja vähäluminen.

– Varsinkin mitä lähempänä rannikkoa asuu, sitä vähemmän toivoa on pitkäkestoisista hiihto- tai luistelukeleistä, kertoo meteorologi Markus Mäntykannas.

Suomen ympäristössä voi olla jopa kaksi astetta, ellei enemmänkin, tavanomaista lämpimämpää jakson aikana. Pitkäkestoiset pakkasjaksot ja lumiset kelit saattavat jäädä haaveeksi etenkin maan etelä- ja länsiosissa.

– Tämän ennusteen perusteella ei ole kovin paljoa toivoa, että sellaisia tulisi.

Itä- ja Pohjois-Suomi voivat sen sijaan tarjota talvisemmat olosuhteet.

– Ne ovat melko varmoja talvikohteita, joissa lunta kyllä on.

Etelässäkin saatetaan nähdä lunta – ainakin vilaukselta.

– Toki ajoittaisia lumisateita saadaan varmasti aika ajoin eteläänkin. Lunta voi tulla reippaasti, mutta se ei pysy maassa pitkään, jos lämpötilapoikkeama on näin suuri.