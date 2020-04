Markus Leikolan kolumni: Näihin maihin koronapandemia ei ole levinnyt – mutta jos jokin kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta…

Koronapandemia on levinnyt maailman kaikkiin kolkkiin vain muutamassa kuukaudessa. Miljoonat ovat sairastuneet, maailmantalous syöksyy, lentoliikenne on lähes lakannut ja miljardien ihmisten elämänpiiri on supistunut välttämättömään. Jopa Amazonian sademetsien eristyneimpien heimojen keskuudessa on nähty ensimmäiset koronakuolemat, kirjoittaa Markus Leikola kolumnissaan.