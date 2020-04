Helena Petäistön kolumni: Kiinalla vankka ote maailman terveysjärjestöstä − onko WHO:n pääjohtajan hyväuskoisuus aitoa?

WHO:n johtajaa, etiopialaista Tedros Adhanom Ghebreyesusia on moitittu liiasta hyväuskoisuudesta kiinalaisviranomaisten kanssa, kun hän oli hidas huomaamaan, mitä Wuhanissa oikeasti oli tapahtumassa ja julisti koronaviruksen globaaliksi terveysuhkaksi vasta tammikuun lopussa.

WHO:n pääjohtaja ylisti Kiinan presidentin "poliittista johtajuutta"

Nyt ihmetellään myös, miksi hän julkisuudessa suorastaan ylisti Xi Jinpingin "poliittista johtajuutta". Toisaalta kyllä hän on kiitellyt Trumpiakin "hyvästä työstä". Kansainvälisen järjestön pääjohtajan on toki osattava olla mielin kielin rahoittajamaiden johtajien kanssa.

Mutta vaikka Kiina on WHO:n huomattavasti pienempi rahoittaja kuin Yhdysvallat, sille pääjohtajan ylistyksellä ei ole ollut rajoja.

Onko WHO:n pääjohtajan hyväuskoisuus aitoa?

Aasialainen uutiskanava WION (World Is One News) on tehnyt yllättäviä löytöjä: Sen mukaan Ghebreysus, Maailman terveysjärjestön ensimmäinen afrikkalainen pääjohtaja ja sitä paitsi asemassaan ensimmäinen, joka ei ole koulutukseltaan lääkäri, valittiin huippuvirkaan nimenomaan Kiinan voimakkaalla tuella kampanjan alusta lähtien.