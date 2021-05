Heli ja Otto kyllästyivät Euroopan koronatilanteeseen ja suuntasivat Afrikkaan – tällaista on Ruandassa, joka on taklannut epidemian kiitettävästi

– Nousin ulos sporasta, ja joku mies tuli sanomaan, että minun täytyy ottaa maski pois, koska en tarvitse sitä ja se on naurettavaa, Heli kertoo.

Alankomaissa tartunnat kasvoivat sulkutilasta huolimatta

Myös tautitilanne oli synkkä, kevään aikana päivittäiset tartunnat ovat olleet keskimäärin 5 000–8 000 tartunnan paikkeilla. Yli 17 000 ihmistä on menehtynyt Alankomaissa koronan seurauksena.

He löysivät EU:n verkkosivuston, jossa lueteltiin tartuntojen suhteen "vihreällä listalla" olevat maat. Muun muassa Australian, Singaporen ja Kiinan joukosta silmiin pisti Ruanda.

Ruandassa koko epidemian aikana alle 400 koronakuolemaa

Ruanda tosiaan näyttäisi selvinneen koronasta tähän mennessä kiitettävästi. Yli 12,5 miljoonan asukkaan maassa on raportoitu vain noin 25 000 tartuntaa, ja kuolemantapauksia alle 400.

Aluksi he miettivät, voiko hyvien tilastojen taustalla olla testauksen puutetta. Mutta paikan päälle saapuessaan he huomasivat, että testaus on jopa tehokkaampaa kuin osassa Eurooppaa.