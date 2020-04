Kommentti: Ecuadorin pääkaupungin kaduilla lojuneet ruumiit nousivat otsikoihin – muuten koronavirus on ainakin vielä "rikkaiden tauti"

Kun työ katoaa ja huomenna uhkaa nälkä

Intian 1,3 miljardia ihmistä on määrätty koteihinsa. Maassa on tätä kirjoitettaessa lähes 3 600 todettua tartuntatapausta, 99 on menehtynyt. Se on saapunut myös maan tiiviisti asuttuihin, Mumbain kaltaisiin miljoonakaupunkeihin, joiden ahtaissa köyhemmissä osissa hygieniaolot ovat huonot.