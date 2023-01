Kommentti: Hyvästi annus horribilis 2022 – tervetuloa, toivottavasti, annus mirabilis 2023

Alkanut kalenterivuosi tuskin on annus mirabilis, ihmeiden vuosi, vaikka lukemattomat ihmiset kokevat hyvää, onnen hetkiä ja rakastavat, ja kokevat monenlaista menestystä. Toivotaan parasta muullekin eliökunnalle.

Hyviä asioita siis on ja toteutuu, väliaikaisesti ja kestävästi. Erityisesti mediassa tämä tuppaa unohtumaan niin katsauksissa menneeseen kuin tulevan kristallipalloilussa. Toisaalta kysyminen ja kriittisyys on vapaan median tehtävä. Putinilaiset houreet, kuten eilisessä uudenvuoden puheessaan, eivät mene täällä läpi.

EU-Euroopassa yhtenäisyys pitää

Kokouksia on jumalattomasti, joissa saadaan ratkaisuja vaikkapa energia-, ilmasto- ja teknologiakysymyksiin. Taatusti niitä jää vielä pöydällekin. Britanniasta riippuu, kuinka Englannin Kanaalin yliset suhteet paranevat. Siihen kuitenkin on painetta, koska brexit on osoittautunut Boris Johnsonin kulisseiksi.