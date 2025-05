Helena Petäistö: Trump ja Putin saivat odottamattoman vastustajan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sai yllättäen uuden, täysin odottamattoman vastustajan, kun historian ensimmäinen Yhdysvalloista tuleva paavi Leo XIV nousi valtaan Vatikaanissa, kirjoittaa Helena Petäistö kolumnissaan.

Maahanmuuttajien joukkokarkottamista vastustava, vaatimattomana tunnettu uusi paavi, jonka sukutaustasta löytyy kuitenkin jopa eurooppalaista tähtisumua, saattaa vielä olla pahakin piikki itseriittoisen presidentin lihassa.

Muistanette, että Trump julkaisi somessa itse itsestään kuvan paavin asuun pyntättynä. Aivan niin, kyllä on aikoihin eletty! Voisiko ketään muuta valtionpäämiestä kuvitella poseeraamassa netissä paaviksi pukeutuneena? Sehän olisi skandaali. Mutta kun Trump sen tekee, kukaan ei enää edes ihmettele.

Jopa Valkoinen talo jakoi Trumpista muokatun kuvan paavina.Credit: Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo

Kun 350 miljoonan asukkaan Yhdysvaltoja poukkoilevalla kädellä hallitsevalle Trumpille ei mikään riitä, kuvittelee hän kai mielellään itsensä 1,6 miljardin katolisen päällepäsmärinä. Sehän alkaisi vastata jo Kiinan keisaria.

Ei aikaakaan sen jälkeen, kun valkoinen savu oli alkanut tupruta Vatikaanin Sikstiiniläiskappelin katolta viime torstai-iltana kello 18, ehätti Trump jo viestittämään, kuinka suuri onni hänestä oli, että Yhdysvaltain kansalainen oli valittu paaviksi, ja kuinka innokkaana hän odottaa tämän tapaamista. Kuulosti ihan siltä kuin hän olisi onnitellut Superbowlin voittajaa.

Vain muutama viikko sen jälkeen, kun Trump oli pitänyt omaa uskoaan korostaneen hurskastelevan puheen Yhdysvaltain evankelistien pääsiäisrukoustilaisuudessa ja varmistanut sillä protestanttisten kirkkokuntien kannatuksen, hän äkkäsi oitis tilaisuuden kosiskella myös katolisia, joita on sentään yksi viidesosa Yhdysvaltain väestöstä. Puolet Yhdysvaltain katolisista äänesti Trumpia; nyt pitäisi kuherrella sen toisen puolikkaan kanssa.

Jenkkipaavi, siis kuka?

Mutta Trump iski kirveensä kiveen, kun ei tiennyt - eikä totisesti moni muukaan - kuka tämä uusi paavi oikein on. Heti, kun uuden paavin nimi oli lausuttu julkisuuteen Pietarinkirkon parvekkeelta, kysyivät kaikki ihmeissään: -Robert Prevost? Kuka?

Kyseessä oli siis täydellinen yllätysnimi, sillä se ei kuulunut ennakkosuosikkien listalle.

Jälleen kerran toteutui konklaavin kirjoittamaton sääntö: "Se, joka menee Sikstiiniläiskappeliin paavina, tulee sieltä ulos kardinaalina".

Sittenkin Ranskasta?

Mutta jos Trump on ollut innoissaan yllätyspaavin kansalaisuudesta, niin kyllä ovat olleet ranskalaisetkin, ja ovat sitä edelleen. Kun sukunimeen lisätään yksi pieni aksentti e-kirjaimen päälle, on Robert Prévost täysin ranskalainen nimi. Selvitysten perusteella ranskalaisen isän poikana hänen sukutaustansa on jopa enemmän kuin puoliksi ranskalainen, sillä italialaisen äidinkin suvussa on ollut merkittävästi ranskalaisia.

Isän puolen suku tulee Normandiasta ja laajemmin Luoteis-Ranskan alueelta ylipäätään, josta on lähdetty muita helpommin Atlantin yli kautta aikojen. Sieltä tulee myös alussa mainitsemaani tähtisumuakin. Tosin en tiedä, onko Ranskassa tunnettu elokuvanäyttelijä Daniel Prévost samaa sukua, mutta se on Ranskan median mukaan varmaa, että kansainvälisen filmitähtikaartin suuriin legendoihin kuuluva Catherine Deneuve on uuden paavin sukulainen! Ei siis ihme, että ranskalaiset pitävät uutta paavia lähes omanaan.

Italialaisen äidin suvun puolella löytyy myös ranskalaisia kauempaa New Orleansiin paenneiden hugenottien joukosta. Uusi paavi ei tosin puhu ranskaa, mutta sen sijaan sujuvasti äitinsä kieltä, italiaa, sekä espanjaa, jonka hän on oppinut 30 vuoden pestinsä aikana Perussa. Kun hänellä on myös Perun kansalaisuus, on oikeampaa puhua amerikkalaisesta kuin yhdysvaltalaisesta paavista.

Jo useita vuosia Vatikaanissa asunut uusi paavi piti perjantaina ensimmäisen esiintymisensä Pietarinkirkon parvekkeelta kokonaan sujuvalla italialla ja espanjalla – eikä siis englanniksi. Ensivaikutelma oli, että vaikka tämä paavi on maineeltaan vaatimaton, suuret kansanjoukot eivät häntä hätkäytä. Sen sijaan hän oli selvästi liikuttunut yllättävästä uudesta asemastaan.

Monella tapaa ensimmäinen

Paitsi että Leo XIV on ensimmäinen Yhdysvalloissa syntynyt paavi niin hän on myös ensimmäinen paavi, jolla on matematiikan loppututkinto, mutta ennen kaikkea ensimmäinen augustiinilaista veljeskuntaa edustava paavi. Tähän asti etenkin jesuiitat ja fransiskaaniveljeskunta ovat olleet katolisen kirkon valtakeskiössä, kun taas askeettiset augustiinilaiset kerjäläismunkit eivät ole valtaan pyrkineetkään.

Uuden paavin kuuluisa filmitähtiserkku muuten asuu Pariisin Saint Sulpicen aukiolla Ranskan kuuluisinta jesuiittakirkkoa eli Saint Sulpicen kirkkoa vastapäätä. Nyt kun Catherine Deneuven amerikanserkkukin nousi vielä kardinaalista paaviksi, on siinä yhdellä tähdellä nostetta taivaallisiin sfääreihin oikein kahden eri munkkiveljeskunnan taholta.

Perun köyhien parissa tehtäväänsä suorittanut Leo, silloinen lähetyssaarnaaja ja pappi, oli häntä edeltäneen argentiinalaispaavin löytö. Niin ikään köyhien parissa tunnetuksi tullut Franciscus oli ottanut nimensä köyhääkin köyhemmältä Fransiskus Assisilaiselta. Se, mitä Yhdysvalloista tullut kardinaali sanoi Vatikaanin uutislehden haastattelussa kaksi vuotta sitten, kiinnitti heti hänen huomionsa:

– Pappiskunta huolehtii usein niin paljon kirkon oikeaoppisuudesta, että siinä saattaa unohtua tärkein; Jeesuksen tuntemisen tuoman ilon välittäminen.

Robert Prevost puolestaan kertoi, miksi hän valitsi paavina nimekseen juuri Leon. Leo XIII jäi nimittäin historiaan paavina, joka halusi huolehtia työläisten oikeuksista teollistumisen alkuaikoina. Uusi paavi on nyt yhtä huolissaan uuden teknologisen myllerryksen sekä tekoälyn aiheuttamista sosiaalisista ongelmista.

Fransiscuksen linja vaatimattomana ”kansan paavina” siis jatkuu, mutta siinä, missä karismaattinen ja räiskähtelevä Fransiscus ihastutti kansaa ja suututti katolisen kirkon vanhoillisinta ja uudistusvastaisinta siipeä, Leo haluaa olla keskitien kulkija ja sillanrakentaja.

Mutta Trumpin tukijaksi hänestä ei silti ole. Päinvastoin tasapainoisella ja rauhallisella amerikkalaispaavilla on jo suurta symboliarvoa Trumpin arvaamattoman politiikan hampaissa kärvistelevässä maassa samalla, kun Yhdysvaltain katolinen kirkko saa uutta vahvuutta riveistään nousseelta paavilta.

Mutta Leo XIV:n lempeä rauhallisuus ei Luojan kiitos tarkoita lepsuutta eikä sitä, etteikö hän ottaisi selvästi kantaa polttaviin asioihin.

Jo kardinaalina hän antoi somessa kipakkaa kritiikkiä Trumpin määräämiä joukkokarkotuksia vastaan ja pamautti suoraan, että varapresidentti J. D. Vance on ihan pihalla. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on taatusti enemmän tämän paavin kannalla, joka on jo selvin sanoin tuominnut Venäjän hyökkäyksen ja imperialistiset pyrkimykset laajentua Ukrainan alueelle. Ukrainan suureksi pettymykseksi Franciscus nimittäin tyytyi vain vaatimaan rauhaa tekemättä mitään eroa hyökkääjän ja maansa puolustajan välillä. Suorat sanat siis niin Trumpille kuin Venäjän diktaattori Vladimir Putinillekin.

Eikä Leo XIV suinkaan ilman karismaakaan ole: Kun Chicagon toinen suuri poika, Barack Obama, onnitteli uutta paavia somessa, siihen yhtyi peräti 47 miljoonaa henkeä. Chicagossa kerrotaan kuulemma myös sellaista tarinaa, että kun pikku Robert oli ollut vasta kuusivuotias, oli tuntematon naishenkilö pysäyttänyt hänet kadulla ja kertonut, että eräänä päivänä pojasta tulee ensimmäinen Yhdysvalloista lähtevä paavi.

Se päivä on nyt koittanut, ja se tuntuu olevan oikein hyvä uutinen.