Markus Leikolan kolumni: Isot laivat kääntyvät hitaasti, mutta ennen kaikkea isosti

Juuri juhannuksen alla Arkadianmäeltä kaikui ilosanoma: sote on valmis! Moni rohkeni epäillä: nytkö, mikä muuttuu, vain toimenpanoko enää jäljellä?

Entä eikö asiaa voisi hoitaa pienemmillä uudistuksilla tai pienemmissä paloissa? Kyllä, kun on kyse pienemmistä asioista. Ei, silloin kun moni asia liittyy yhteen ja kyse on yhteiskunnan perustuksista.

Suuria uudistuksia

Ja nyt tiedetään, että kun samasta vuodesta alkoi internetin voittokulku, on hyvä, että suomalaiset käytännöt yhtenäistettiin muun Euroopan kanssa, jottei kukaan voi keinotella väittämällä, että Ruotsin internetissä voi tehdä ratkaisevasti eri asioita kuin Suomen internetissä. Mitä enemmän suomalaiset kansalaiset ja vientituotteet liikkuvat rajojen yli Euroopassa, sen hyödyllisempää, ettei perusoikeuksien tasoisista asioista tarvitse vääntää joka kerta rajoja kaikkiin suuntiin ylitettäessä.

Yllättävät perusoikeudet

Vielä vuonna 2021 on nähty, että Euroopassa on sellaisiakin maita, joissa tämä ei ole ollenkaan itsestään selvää.

Joskus yllättävä ulkoinen tapahtuma nostaa esiin ristiriidan, jota ei ole ennen ollut, kuten pandemian aikaan toisaalta perustuslain 9 §:n "Suomen kansalaisella on vapaus liikkua maassa" tai 18 §:n "jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla" sekä toisaalta 19 §:n "julkisen vallan on edistettävä väestön terveyttä" välillä.