Markus Leikolan kolumni: Koronan torjunta on kuin autolla ajo – monen asian summa

Kun autoa ajetaan, käytetään rattia, kaasua ja jarrua, koko ajan reagoiden, mutta opittuihin malleihin pohjautuen. Joku on suunnitellut tien ja sen näkyvyyden eri nopeuksissa, miettinyt nopeusrajoitukset kokemusperusteisesti liikennekuolemien minimoimiseksi, suunnitellut airbagit ja turvavyöt.

On ajokorttia ja auton katsastusta, on hirveä määrä kiellettyä ja sallittua ja velvoittavaakin pidettävänä mielessä. Eli valtavan monimutkainen satojen eri muuttujien systeemi, mutta monta miljoonaa suomalaista pystyy ihan peruskoulupohjalta silti saamaan itsensä joka päivä pisteestä A etukäteistavoitteen mukaiseen pisteeseen B siinä systeemisessä hässäkässä.

Epidemian torjunta on helpompaa

Ei epidemiantorjunta ole ollenkaan sen kummempaa. Itse asiassa niitä vastaan tulevia autoilijoita, joiden liikkeitä ei voi ennakoida, on paljon vähemmän eri sorttisia.

Epidemian torjunta on helpompaa, muuttujia, toimijoita ja sääntöjä on vähemmän. Autolla ajaminen vain vaikuttaa helpommalta, koska olemme koko ikämme nähneet autoja, olleet autoissa ja monet aika kauan ajaneetkin autoja.

Ei tule kenellekään mieleen miettiä, että 120 km/h nopeusrajoitukset on jokin aluepoliittinen juoni, jolla Uudellemaalle on näitä vapauden valtateitä lobattu kilometrimäärissä mitaten enemmän kuin Kainuuseen.

Sen sijaan jos kuusikaistainen katu on tukossa, yleensä joku pyrkii vähentämään sinne tulevan liikenteen määrää eikä se joku ole kukaan niitä katua tukkivista yksittäisistä autoilijoista. Näistä liikennetilanteista taas ei Kainuussa ole riesaa, vaan ihan muualla.

Tieverkon, auton, autoilijan ja liikennejärjestelmän kokonaisuus on ihailtavan joustava. Millä tahansa autolla voi mennä käytännössä minne vain milloin vain. Ei tarvitse kuin tuntea säännöt ja ottaa muita huomioon.

Perhe lähtee automatkalle Ouluun

Otetaan siis esimerkkiperhe, joka päättää lähteä Helsingistä autolla liikkeelle Ouluun. Kehä III:n jälkeen kännykkä soi, ja puhelimessa on tanskalainen ystävä, joka kertoo, että hekin ovat juuri automatkalla. Nopeutta nostettiin 20 km/h korkeammaksi kuin aiemmin ja iltapäivällä paahdetaan jo sataakahtakymppiä.

"Paljonko teidän nopeutenne sitten on?", suomalaiskuskimme kysyy.

"No nyt se on jo 30 km/h, kun äsken vielä 10 km/h. Mutta me lähdimme kiihdyttämään jo heti kotipihan jälkeen, silloin kun vauhtia oli vasta 5 km/h", iloinen tanskalaiskuski kertoo.