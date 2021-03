Päätoimittajan kommentti: Marinin hallitus tarjoaa kolme viikkoa kovennettua – se ei ole paljon, mutta se voi silti olla liikaa

On sanottu, ettei pitäisi säätää lakeja, joiden valvonta on mahdotonta. On ihmetelty nurinkurista lähestymistapaa, jossa säädetään kansalaisten vapauksia kouraiseva laki ja siihen iso liuta poikkeuksia sallituista asioista. Yleensä läntisissä demokratioissa lakien tarkoitus lienee päinvastainen: vapautta on maksimimäärä ja kiellot poikkeuksia.