Mariupolin "maanpäällinen helvetti" kurjistuu edelleen: Venäjä pyrkinee näännyttämään kaupungin asukkaat antautumisen toivossa

Venäjä on pommittanut strategisesti tärkeää kaupunkia säälimättömästi, minkä vuoksi Mariupol on tuhoutunut paikallisten mukaan lähes täysin.

Venäjä halusi Mariupolin antautuvan, toisin kävi

Lisäksi kaupungin pormestari on aiemmin sanonut BBC:lle, ettei Venäjän humanitaarisiin lupauksiin voi luottaa – ovathan aiemmatkin lupaukset olleet katteettomia.

Kaupungin peruspalvelut ovat romahtaneet, minkä lisäksi on pulaa puhtaasta vedestä, sähköstä, ruoasta ja lääketarvikkeista.

Ruumiit on täytynyt jättää kaduille, sillä niiden pois vieminen Venäjän tulittaessa kaupunkia on liian vaarallista.

Aikooko Venäjä näännyttää Mariupolin asukkaat elävältä?

– On selvästi havaittavissa, että venäläisten tavoitteena on nyt aiheuttaa nälänhätää vahvistaakseen asemaansa diplomaattisessa prosessissa.

– Jos kaupunki ei antaudu eikä kaupunkilaiset anna periksi, he eivät päästä ihmisiä ulos kaupungista, Gurin yksinkertaistaa.

Gurin epäilee, että teatterin raunioissa on edelleen loukussa satoja ihmisiä, sillä raunioiden raivaaminen ja ihmisten pelastaminen on haastavaa Venäjän tulittaessa kaupunkia.

– Pommitus ei koskaan lopu. Se (raunioiden raivaaminen) on todella vaarallista, hän kuvailee.

EU:n mukaan sotatoimet Mariupolissa ovat sotarikos

Kyseessä ei ole ainoa siviilikohde, johon Venäjä on iskenyt. Venäjän kerrotaan muun muassa pommittaneen myös Mariupolissa sijaitsevaa taidekoulua, jossa oli suojassa 400 lasta, naista ja vanhusta.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrellin mukaan Venäjän hyökkäys nimenomaisesti Mariupoliin on valtava sotarikos.

Aiempien tietojen mukaan ainakin yli 2 500 ihmistä on saanut surmansa pelkästään Mariupolissa. Uhrien määrä on todennäköisesti huomattavasti suurempi, sillä yhteydenpito kaupunkiin on vaikeaa.