Uusi sisämeri Venäjälle ja kriittinen maaväylä Krimille – näistä syistä Putin pommittaa nyt säälimättä Mariupolia, sanoo suomalaiskomentaja

Jos Venäjä saa vallattua Mariupolin, se saa myös maayhteyden manner-Venäjän ja aiemmin valtaamansa Krimin niemimaan välille Donetskin ja Luhanskin kapinallisalueiden kautta.

– Kyllä maayhteys Krimin suuntaan on tärkein ja se kulkee Mariupolin kautta. Se on viimeinen kohde joka ei ole vielä vallattu ja se on maayhteyden muodostamisen tiellä, sanoo komentaja Iiro Penttilä Maanpuolustuskorkeakoulusta.

Maayhteys helpottaisi Venäjän sotakaluston huoltoa, jonka parissa Venäjällä on aiemmin ollut mittavia ongelmia muun muassa rautatieliikenteen puuttumisen vuoksi.

– Se helpottaisi raskaan kaluston kuljettamista. Samalla he saisivat myös saarrettua Ukrainan Asovanmereltä, minkä jälkeen Asovanmeri olisi kokonaan Venäjän sisämeri.

300 000 ihmistä saarrettuna karmeissa oloissa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kestänyt jo lähes kuukauden. Erityisen kestämätön tilanne on edelleen Mariupolissa, jota Venäjä on piirittänyt hyökkäyksen alusta asti ja joka on joutunut useiden pommitusten kohteeksi.

Sadat tuhannet asukkaat ovat jumissa kaupungissa, jonka ruoka- ja lääkevarastot hupenevat. Vahvistamattomien tietojen mukaan tuhannet ovat jo saaneet surmansa.

Paikallisviranomaisten ja avustusjärjestöjen mukaan Venäjä estää humanitaarisen avun pääsyn kaupunkiin.

Inhimillisen kärsimyksen määrä Mariupolissa on tällä hetkellä sietämätöntä.

– Tilanne on siellä äärimmäisen huono. Siellä on 300 000 ihmistä saarrettuna. Vesi ja ruoka on loppu. Lääkkeitä ei ole. Ei sähköä, ei lämpöä. Siellä on kauhea tilanne – humanitaarinen kriisi ihan oikeasti.