Kuvat ja videot paljastavat silmittömät tuhot: Tästä syystä Mariupol on Putinin vihan erityinen kohde – "Piiritys jää sotarikosten historiaan"

– Se, mitä hyökkääjät ovat tälle rauhanomaiselle kaupungille tehneet, on terroria, joka tullaan muistamaan vielä vuosikymmentenkin päästä.

Mariupolia on pommitettu säälimättömästi ja paikallisviranomaisten mukaan se on tuhoutunut lähes täysin. Paikallisviranomaisten mukaan 80 prosenttia asuinrakennuksista on joko vahingoittunut tai tuhoutunut.