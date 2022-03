Venäjän taktiikka Mariupolissa maalaa synkkää kuvaa Ukrainan tulevaisuudesta – Putin haikailee maa-alueiden lisäksi historiaa

Noin 300 000 siviilin kerrotaan olevan yhä jumissa kaupungissa. Venäjän iskujen vuoksi kaupungista on suurelta osin katkenneet sähköt ja juokseva vesi. Lääkkeistä ja ruoasta on pulaa.

– Toivon, että he saavat jonkinlaisen uudelleenhautaamisen, ja tämä on vain väliaikaista, Andrei totesi kaivaessaan naapureilleen hautaa tienviereen.

Suuri strateginen ja psykologinen merkitys

Onko Mariupolilla enää mahdollisuutta?

Asiantuntijoilla on ollut ristiriitaisia mielipiteitä siitä, kuinka todennäköistä Mariupolin valtaaminen on. Jotkut ovat arvioineet sen olevan väistämätöntä, mutta toisten mielestä Ukrainalla on yhä mahdollisuus.

Institute for the Study of War -ajatushautomo arvioi tiistaina Venäjän etenevän hitaasti, mutta varmasti. Venäjällä on Mariupolissa tukenaan tshetsheenijoukkoja.