Ukraina pyrkii tuhoamaan Venäjän kykyä tuottaa, jalostaa ja viedä öljyä. Öljy- ja kaasuteollisuus muodostaa noin 25 prosenttia Venäjän valtion tuloista, joten iskuilla on merkittävä taloudellinen vaikutus.
Edellinen isku Novorossijskin öljysatamaan oli vielä tuoreessa muistissa, kun Ukraina ilmoitti eilen hyökänneensä sataman öljyterminaaliin. Ilmaisku tehtiin myös Krasnodarin öljynjalostamoon.
Ukrainan mukaan iskussa vahingoittui muun muassa laitteita, joita käytetään öljyn lastaamiseen tankkereihin. Vaurioita sai myös laivastotukikohdan laiturissa ollut maihinnousualus, kertoo Ukrainan turvallisuuspalvelun SBU:n virkamies.
"Iskemällä öljylaitoksiin, iskemme Venäjän sotakoneistoon"
Ukraina on viime kuukausina tehostanut pitkän kantaman aseiden käyttöä iskeäkseen strategisiin venäläiskohteisiin.
Monet hyökkäyksistä ovat kohdistuneet juuri öljynjalostamoihin, varastoihin sekä satamiin, jotka tukevat Venäjän sotaponnisteluja.
– Taistelut jatkuvat tauotta. Etsimme koko ajan uusia tapoja iskeä heidän satamiinsa tai merellä, jotta estämme hyökkäykset. He yrittävät löytää tapoja iskeä takaisin, kertoo Ukrainan laivaston tiedottaja Dmytro Pletenchuk Ruotsin TV4:n haastattelussa.
Tehokkain tapa pysäyttää Venäjä
Öljy- ja kaasuvienti rahoittaa merkittävän osan Venäjän valtion menoista. Häiriöt öljyteollisuuden toiminnassa vaikuttavat siis suoraan sodankäyntiin.
Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n mukaan Ukrainan iskut ovat heikentäneet Venäjän öljyntuotantoa ja erityisesti öljynjalostuskapasiteettia.
– Kun iskemme näihin laitoksiin, iskemme Venäjän sotakoneistoon.
– Öljy on sodan elinehto – sekä suoraan taistelukentällä, että siksi, että venäläiset voivat rahoittaa sotaa, toteaa Pletenchuk.
– Sen vuoksi hyökkäämme nyt ja jatkossa, koska se on tehokkain tapa pysäyttää Venäjän aggressiivisuus.