Uusi terrorismilaki: Terroristitekoon kehottamisesta tulee rangaistava teko – "Puuronkeitosta lapsille on vaikeaa rangaista, mutta jos siihen kuuluu muutakin..."

Myös presidentti Sauli Niinistö muistutti uudenvuoden puheessaan, että suomalaisten ei pidä olla naiiveja politiikassaan, ja että on hyvä asia että terrorismilainsäädäntö nyt uudistetaan.

– Työryhmä on ehdottanut, että terroristiryhmän toimintaan osallistuminen säätäisiin nykyistä laajemmin rangaistavaksi, sekä terrorismirikoksiin liittyvä julkinen kehottaminen, joka koskisi esimerkiksi värväytymistä terroristiryhmään, sanoo Henriksson MTV Uutisille.

Henrikssonin mukaan myös toiminta terroristijärjestön taustajoukoissa on tulevaisuudessa rangaistava teko, jos tällä tavalla on huolehdittu terroristien hyvinvoinnista.

– Jos ei ole tehnyt mitään muuta kuin lapsille keittänyt puuroa, siitä on vaikeaa rangaista. Jos kuuluu muutakin tähän puuronkeittoon ja pidetään huolta niistä, jotka ovat olleet suunnittelemassa terrori-iskuja, niin se on sitten eri asia. Se saattaa olla sellainen teko joka on rangaistava, toteaa Henriksson.