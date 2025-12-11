Seksuaalirikokset kohdistuvat verkossa yhä useammin nuoriin poikiin.

Lasten ja nuorten kiristäminen seksuaalisella materiaalilla on lisääntynyt, kertoo Keskusrikospoliisi (krp).

Vaikka yleisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten uhreiksi joutuvat useimmiten tytöt, taloudellista hyötyä tavoitteleva seksuaalinen kiristäminen on poikkeus, krp kertoo tiedotteessa.

– Suomessa poliisin tietoon tulleiden tapausten uhreista 94 prosenttia on poikia. Yleisimmin uhrit ovat olleet iältään yli 13-vuotiaita. Yli 80 prosentissa tapauksista uhrit ovat olleet iältään 14–17 ikävuoden välillä, tiedotteessa kerrotaan.

Tilanne alkaa useimmiten normaalista verkkokeskustelusta, jossa yleensä nuorena naisena esiintyvät rikolliset alkavat pyytää uhrilta valokuvia tai videoita itsestään.

Kun lapsi tai nuori lähettää materiaalin, rikolliset uhkaavat jakaa sen sosiaalisessa mediassa ja kiristävät uhrilta rahaa tai muuta taloudellista hyötyä.

Ilmoita aina poliisille

Poliisin tiedossa olevissa tapauksissa lapsia on lähestytty yleisimmin käytössä olevilla sosiaalisen median alustoilla.

– Kiristämisen taustalla ovat usein ammattirikolliset ja toiminta on järjestäytynyttä. Suurimmassa osassa tapauksista tekijä toimii todennäköisesti ulkomailla. Tämä on linjassa kansainvälisten viranomaisten havaintojen kanssa, kertoo rikoskomisario Jyri Hiltunen Keskusrikospoliisista tiedotteessa.

Lapsilta ja nuorilta kiristetyt summat olivat satojen ja tuhansien eurojen välillä, ja niitä usein pyydettiin lahjakorttien muodossa. Vain viidesosa uhreista oli maksanut tekijälle.