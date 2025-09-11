Olen suomalainen tai Kolmekymppinen. Näiden iskelmien sanat osaavat lähes kaikki suomalaiset, mutta harva muistaa, kuka oli sanojen takana.

Vuonna 1987 poisnukkunut Raul Reiman teki noin 1 300 sanoitusta, lukemattomia käännöshittejä ja sävelsikin pari sataa kappaletta. Nyt hänen elämästään on julkaistu kirja, jossa ääneen pääsevät läheiset ja sadat musiikin ammattilaiset.

Juha-Matti Tammela ja Antti Luukkanen tekivät kirjan nuorena kuolleesta sanoittajalegendasta.

Tekijöitä on kaksi Juha-Matti Tammela ja Antti Luukkanen, joista opettaja Tammela on tehnyt jopa lisensiaattitutkielman Raul Reimanin sanoituksista.

– Hänen elämänsä ei ole paljon julkisuudessa ollut. Tarve tälle elämäkerralle on ollut aika kova. Reiman oli hyvin työteliäs mies, aikanaan tunnettukin, mutta sitten aikanaan painunut unholaan. Hänen työnsä on kuitenkin edelleen kaikkien meidän kuultavissa, kertoo Antti Laakkonen.



– Raul Reiman on myös siinä mielessä ajankohtainen, että 11. syyskuuta 2025 tulee 75 vuotta hänen syntymästään, muistuttaa Juha-Matti Tammela.

1970-luvun lopussa ja 1980-luvulla Raul Reiman teki yötä päivää töitä. Suomessa ei juuri löytynyt iskelmätähteä, jolle hän ei olisi tehnyt sanoituksia. Eini, Kari Tapio, Meiju Suvas, Paula Koivuniemi, Satu Pentikäinen, Matti Esko ja esimerkiksi Juhamatti lauloivat Reimanin biisejä.



– Minulle Raul Reiman teki 23 kappaletta, esimerkiksi Volga, Pieni ja lämpöinen sekä Lemmenlaiva-tv-sarjan tunnuskappale Vain rakkaus. Katsoin sitä suosittua sarjaa ja sanoin, että tuon kappaleen haluan laulaa. Raul Reiman teki siihen sitten suomalaiset sanat ja lauloin sitä aina keikalla. Se on ihana tanssibiisi. Ja Reiman teki lauluja, joita oli helppo laulaa. Hän oli nopea ja mahtava sanoittaja, biisejä ei tarvinnut yhtään viilata, kertoo yhä keikkaileva Juhamatti.

Käännösbiisien konkarisanoittaja

Yksi Raul Reimanin vahvuus oli käännösbiiisit. Hän osasi tehdä niistä täysin suomalaisia.

– Kyllä ja itse asiassa silloin kun Oulun yliopistolla päädyin tekemään ihan lisensiaattittukimuksen Raul Reimanin sanoituksista, niin harmittelin kun käännökset jäivät sen tutkielman ulkopuolelle. Nyt tässä elämäkerrassa sain uppoutua niitäkin perusteellisesti. Siellä on todellisia helmiä.

Tunnetuimpia Reimanin käännöskappaleita ovat muun muassa Olen suomalainen, Sata kesää, tuhat yötä, Volga ja Tummat silmät, ruskea tukka.

Sanoittajalegenda Raul Reimania ei tunneta kovin hyvin. Sen ajan laulun tekijöistä esillä olivat Juha Watt Vainio ja Vexi Salmi, jotka olivat levy-yhtiöpomon tai laulajan roolissa enemmän esillä.

– Reiman ei tykännyt olla esillä itse, eikä isoista väkijoukoista. Hän oli sosiaalinen,mutta vain omissa porukoissaan ja ystäviensä sekä perheensä kanssa. Hän ei ollut mielellään levy-yhtiöiden tilaisuuksissa ja luulen, että siksikin jäi varjoon jo omana aikanaan, kertoo elämäkertakirjan kirjoittaja Antti Luukkanen MTV:lle.

– Hän oli teknisesti lahjakas ja kappaleissaan oli useita tunnekirjoja. Ne kappaleet jäivät myös elämään, siksi että hän tunsi suomalaisen mielenluonteen niin hyvin ja kirjoitti heille heidän näköisiään tekstejä.

Raul Reimanista ei tiedetä paljoakaan, varsinkaan hänen uran alkuajoistaan.

– Harva tietää, että hän halusi olla rockitähti, kitarasankari. Rockia hän kuunteli loppuun saakka. Tämä voi tulla monelle yllätyksenä, sanoo Luukkanen.

– Sekin voi yllättää, että Reiman ei tehnyt töitään liukuhihnalta, vaikka olikin kovin tuottelias. Niitä tehtiin pitkään harkiten ja hioen, muistuttaa Juha-Matti Tammela.

"Aika oli eri silloin"

Raul Reiman nukkui pois oman käden kautta vuonna 1987. Hän oli kuollessaan 36-vuotias. Julkisuuteen itsemurhaa ei heti kerrottu.

– Aika oli eri silloin. Tässä suojeltiin varmasti myös hänen perhettään, varsinkin äidille kuolema oli järkytys, sanoo Laakkonen.

– Nyt kuin aikaa on kulunut, niin hänen läheisensäkin katsovat, että nyt voidaan tästä puhua. Hänen leskensä ja lapsensa ovat suostuneet tähän elämäkertaan ja olleet avoimesti mukana, kertoo Tammela.

Kuten muidenkin edesmenneiden artistien, muusikoiden ja säveltäjä-sanoittajien kohdalla parasta on se, että musiikki elää ikuisesti. Elämäkerran tavoitteena on antaa kaikkien tuntemien laulujen tekijälle Raul Reimanille se kunnia ja arvostus, mikä hänelle kuuluu.

– Jos Reiman olikin kiinnostunut tuonpuoleisesta, niin aina hänen kappaleissaan oli hitunen toivoa, sanoovat kirjailijat.

Tämä toivo näkyy muun muassa Rexin Puhtaat purjeet -kappaleessa,joka esitettiin Syksyn sävelessä 1977: "Annan toisten elää, enkä kulje surun suolla / Silmistäsi en mä anna unelmien kuolla / Silloin kun on hetki viimeinen, olkoon purjeeni valkoinen".