Mahdollinen etäkouluun siirtyminen saa opettajalta täystyrmäyksen: "Hävettää olla OAJ:n jäsen"

"Hävettää olla OAJ:n jäsenenä"

Kurri: Nämä syyt puoltavat lähiopetusta

– Sitä oppimisvajetta, mikä on syntynyt, ei uudella etäilyllä paikata. Pedagogiikkaan liittyvä näkökulma on se, että peruskoululaisten tai toisenkaan asteen opiskelijoiden itseohjautuvuus ei useinkaan riitä etäilyyn. Toki on opiskelijoita, jotka pärjäävät hyvin ja nauttivat etäopiskelusta, mutta sitten on opiskelijoita, jotka tippuvat kokonaan pois eivätkä opi mitään etäilyn aikana.

– On ihan eri asia toteuttaa tunnit keskustellen ja interaktiivisesti, kun opiskelijat ovat paikalla kuin tehdä tehtäviä nettiin. Tämä on ihan absurdia, että OAJ ajaa sitä, että opettajat tekisivät töitä viikonloppuisin etäopetuksen eteen.

Etäopetukseen tarvittaessa vain luokka- tai ryhmäkohtaisesti

– Se on haastavaa, koska luokkatilat ovat pieniä ja luokkakoot ainakin toisella asteella isoja. Mutta tosiasia on sekin, että opettajilla on ollut mahdollisuus ottaa rokotteet, ja moni opettaja on saanut jo kolmannenkin rokotteen. Samoin yli 12-vuotiaista valtaosa on saanut myös kaksi rokotetta. Ja kouluissa käytetään maskeja pääosin.