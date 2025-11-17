Helsingin normaalilyseoon alin hyväksytty keskiarvo tänä vuonna oli 9,69. MTV

– Opetus on keskimäärin Suomessa hyvää, ja opettajat ovat keskimäärin hyvin kouluttautuneita ja todella hyviä työssään. Siitä [sisäänpääsyrajasta] ei aina kannata vetää johtopäätöksiä koulutuksen laatuun, mikä on hyvä pitää mielessä, jos aloittaa opiskelun sellaisessa koulussa, jossa raja on ollut matalampi, Adlercreutz kertoo MTV Uutisille.