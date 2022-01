Kouluihin palaaminen ei ole turvallista ensi viikolla, sanoo Krista Kiuru – "Jälkikäteen turha tulla sanomaan, ettei tietoa ollut saatavilla"

Kiuru huomautti, että uusien tartuntojen määrän on kasvanut voimakkaasti viikoittain.

– Jos ei nyt suomalaisessa yhteiskunnassa vakavoiduta sen edessä, minkälaisessa tilanteessa sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyky on, niin ihmettelen. Meillä on tällä viikolla 40 000 tartuntaa. En tiedä, meneekö muilla vilunväreet, mutta kyllä minulla menee.

– Kysymys on siitä, kuinka iso tautitsunami halutaan ottaa. Jos otetaan näin suuri tautitsunami ja mahdollinen taakka siitä, että nykyiset tartuntamäärät jopa tuplaantuvat, kuten aikaisempi viikkotahti on osoittanut, olemme auttamatta siinä tilanteessa, että seuraavien viikkojen aikana suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon kantokyky romahtaa.

Kiuru huomautti, että perusterveydenhuollon kantokyky on jo romahtanut Uudellamaalla, eivätkä taudinjäljitys, testaus tai rokottaminen toimi sillä tahdilla kuin pitäisi.

– Päätöksiä on synnyttävä viimesijaisista toimista mahdollisimman nopeasti, jotta voimme suojella myös muiden sairaiden mahdollisuutta päästä sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja heidän asemastaan me emme ole puhuneet juuri lainkaan.

– Kysymys on siitä, osataanko nähdä, kuinka vaikeassa tilanteessa ollaan. Mutta jälkikäteen on turha tulla sanomaan, ettei tätä tietoa ollut saatavilla niin long covidista kuin tartuntamäärien kasvusta ja myös vakavasta sosiaali- ja terveydenhuollon kantokykyä uhkaavasta tilanteesta. Ja kaikilla on nyt viimeistäänkin tieto siitä, kuinka vakavassa tilanteessa olemme. Ja sitä tänään käsittelemme koronaministerityöryhmässä.