Yhä useampi ammattioppilaitoksessa opiskeleva haaveilee jatko-opintomahdollisuudesta korkeakoulussa.
Lukiosta ja ammattioppilaitoksista valmistuneet nuoret suunnittelivat tänään tulevia opintojaan Suomen suurimmassa opiskelu- ja uratapahtumassa Studiassa Helsingin Messukeskuksessa.
– Haaveilen tähtitieteilijän urasta tai sitten sähkötekniikan diplomi-insinöörin urasta, Ilona Nyberg Naantalin lukiosta kertoo MTV Uutisille.
– Opettajan ura, joko luokanopettaja tai liikunnanopettaja, samaa lukiota käyvä Venla Näse puolestaan kuvaili haaveitaan.
