Lukiosta ja ammattioppilaitoksista valmistuneet nuoret suunnittelivat tänään tulevia opintojaan Suomen suurimmassa opiskelu- ja uratapahtumassa Studiassa Helsingin Messukeskuksessa.

Venla Näse (vasemmalla) ja Ilona Nyberg (oikealla) kertoivat urahaaveistaan.

– Kyllä mä olen ajatellut, että olisi aika kiva, jos sinne pääsisi, Leppänen vastasi.

Max Leppänen (vasemmalla) ja Edion Dibrani (oikealla) voisivat jatkaa korkeakouluun.

– Moni amiksessa opiskeleva ei välttämättä edes ajattele jatko-opintoja, koska he ajattelevat, että valmistuvat siitä [ammattikoulusta] suoraan ammattiin. Voisi tehdä selväksi, että amiksestakin voi jatkaa yliopistoon ja ammattikorkeaan, Suomen Opiskelija-Allianssi ry:n tuleva puheenjohtaja Elif Manilaci totesi MTV Uutisille.