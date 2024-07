Viimeisin kompastuminen nähtiin Mestarien liigan karsintojen avauskierroksella, kun HJK taipui liettualaiselle Panevezysille yhteismaalein 4–1. Europelit jatkuvat Konferenssiliigan karsinnoissa.

Minkälaisena näit HJK:n suorituksen Panevezys-otteluparissa, toimitusjohtaja Aki Riihilahti?

– Totta kai odotettiin paljon enemmän. Viime aikaiset esitykset ovat olleet kauttaaltaan heikompia. Nyt kun pelataan sillä tavalla etsikkoaikaa koko kaudessa sekä Veikkausliigassa että Euroopassa, eihän meidän esitykset ole olleet sitä, mitä itse kaikki odotimme. Sillä ei tuon parempaa tulosta voinut saada. Se on totta kai pettymys meille kaikille.

Minkälainen isku se on, että Mestareiden liigasta tuli lähtö saman tien?

– Meillä on onneksi seura mietitty niin, että yksittäiset pelit eivät meillä muuta mitään. Me katsotaan eteenpäin. Isossa kuvassa katsotaan pitkän aikavälin kilpailutekijöitä ja esityksiä sekä sitä, mitä tarvitaan.

– Se olisi tosi mahdoton tapa katsoa seuraa, että yksittäiset pelit olisivat ne, jotka vaikuttaisivat siihen liikaa. Meillä on iso työ, että saadaan muutettua meidän pelillinen trendi, että se on lähempänä sitä mitä HJK:ssa pitää olla ja sitä työtä tehdään. Sitä kautta myös tulokset kääntyvät. Tämä yksittäinen peli oli pettymys, mutta ei mitään sen enempää.

Minkälainen isku putoaminen oli taloudellisesti?

– Ei ole mitään sellaista, mitä ei oltaisi budjetoitu. Ei muuta meillä isossa kuvassa käytännössä mitään.

Oliko valmentajanvaihto onnistunut?

HJK vaihtoi valmentajaaa toukokuussa vain kahdeksan pelatun Veikkausliiga-ottelun jälkeen. Myös viime kaudella kesken matkan ruoriin hypännyt Toni Korkeakunnas otti vetovastuun ja lisenssihaasteiden vuoksi epäselvässä roolissa toiminut espanjalainen Ferran Sibila sai väistyä.

Ennen valmentajapotkuja HJK:n saldo kahdeksasta ottelusta oli kolme voittoa, kolme tasapeliä ja kaksi tappiota. Kahdeksan Veikkausliigan ottelua Korkeakunnaksen johdolla ovat sujuneet tuloksellisesti paremmin. Saldona viisi voittoa, yksi tasapeli ja kaksi tappiota.

Vaikka Korkeakunnaksen saldo HJK:n peräsimessä on alkukautta parempi, on HJK:n peli sakannut viime aikoina. Viimeisestä viidestä ottelustaan HJK on voittanut yhden. Aikaan mahtuu 0–3-rökäletappio Ilvekselle, putoaminen Suomen cupista EIF:ää vastaan ja Mestarien liigan mahalasku Panevezysin käsittelyssä.

HJK on kuitenkin mukana Veikkausliigan äärimmäisen tasaisessa mestaruustaistossa, jossa kuusi joukkuetta on kolmen pisteen sisällä. Kilpailu on kovaa, ja tulosten on parannuttava, jos helsinkiläisseura mielii juhlia mestaruutta syksyllä.

Onko HJK:n tekeminen parantunut valmentajan vaihtamisen jälkeen?

– Pitää katsoa pidempää ajanjaksoa ja katsoa, mitä ne esitykset ja data siellä takana ovat. Keväällä oltiin tilanteessa, että muutos oli pakollinen. Muutos kun tapahtuu, se tarkoittaa useasti sitä, että pitää antaa sille muutokselle aikaa. Treenaaminen muuttui huomattavasti fyysisemmäksi. Treenataan isommilla alueilla ja super, super paljon kovempaa. Se tietysti vie pelaajilla hetken aikaa, että siihen uuteen vaatimustasoon pääsee.

– Pelaajistossa tuli tämän hetkisen valmennuksen ja sen taktiikan mukaisia muutoksia, ja kun uutta tapahtuu, se myös vie aikaa, vaikka me kaikki toivotaan ja yritetään ja tehdään parhaamme, että muutos tulisi samantien.

Kuinka paljon muutokselle pitää antaa aikaa?

– Tarkoitan, että mitä me kaikki haetaan, se että HJK näyttää parhaalta mahdolliselta HJK:lta, se vie aikaa. Mutta pelejä pitää ruveta voittamaan. Se on selvä, että HJK:n pitää voittaa jokainen peli.

Miten onnistuneena ratkaisuna pidät tällä hetkellä valmentajan vaihtamista?

– Se oli meille tosi selkeä. Kaikki data taustalla näyttää johonkin suuntaan, ja katsotaan, mitkä ovat pelin laatukriteerit ja näkymä eteenpäin, mikä on arjessa se laatukriteeri, mikä on olemassa. Se oli ihan selvä, että muutos piti tehdä ja se piti tehdä heti.

– Nyt me nähdään siellä aivan eri näköistä tekemistä. Kun katsotaan ihan puhtaasti dataa, mikä tulee treeneistä tai pelaamisesta, siellä on ihan oikeita elementtejä, mutta toistaiseksi on vielä myös paljon puutteita. Ei ole löytynyt sellaista pelaajien välistä synkroniaa tarpeeksi ja myöskään ehkä oikeanlaisia muodostelmia, kun on ollut paljon muutosta.

– Näkymä näyttää nyt siltä, että oli looginen ja oikeaan aikaan tehty muutos. Nyt tehdään työtä, että saadaan myös tulokset kääntymään sen mukaiseksi.

Kuinka huonoa tekeminen oli Ferran Sibilan aikaan, jos nyt on otettu näin suuria harppauksia eteenpäin?

– Kun näkymää ei ole, silloin pitää siihen reagoida nopeasti. Nähtiin silloin, että varmaan oltaisiin materiaalilla ja kaikella muulla resurssoinnilla ja taustoilla, jotka kaikki on ihan hyviä, kitkuteltu jossain, mutta se ei ollut ollenkaan sitä mitä tavoitellaan ja halutaan HJK:lta.

– Ei se tarkoita ikinä sitä, että joku on välttämättä huonoa ja joku hyvää, vaan tehdään valintoja, jotka ovat erilaisia. Me koettiin että nämä pitää tehdä, jotta päästään lähemmäs sitä, miten HJK haluaa pelata. Meillä on selkeä polku siihen, mitä HJK haluaa olla. Sen takia oli vaihdos tehtävä, kun polku ei ollut menossa oikeaan suuntaan.

Oletko huolissasi HJK:n tilanteesta tällä hetkellä?

– En ole huolissani. Tärkeintä on, että tekee oikeita asioita ja on selkeä näkymä, joka perustuu dataan. Tässä ei ole mutuiltu, on tehty hyvin selkeästi siirtoikkunassa muuvit, mitä on tehty. On katsottu, mitä meidän pelaaminen tarvitsee, mikä on valmentajan tahtotila siihen taktiikkaan ja neljän hengen scouting-tiimi on tehnyt valmistelun, että löytyy sellaisia pelaajia. On oltu aktiivisia hyvissa ajoin. Ikkunan alussa on saatu pelaajia, koska se adaptoituminen kestää aina hetken.

Hurja pelaajaliikenne jatkuu

HJK on ollut hyvin aktiivinen heinäkuun siirtoikkunassa, kun joukkueeseen on hankittu jo kuusi uutta pelaajaa. Samalla ovi on käynyt myös ulospäin.

Mikä on ajatuksena siinä, että pelaajia tulee ja menee kesken kauden näin paljon?

– Tietysti valmennuksen tarve siihen, mitä muutoksia vaaditaan. Se on selvä, että kun muutetaan järjestelmää, treenaamista ja pelaamista niin uudella valmennuksella on erilaiset näkemykset siitä, mitä se vaatii. On sen mukaan tehty niitä, että saadaan ne laadukkaat pelaajat juuri siihen, mikä on valmennuksen toive.

– Valmistaudutaan samalla tosi vahvasti jo ensi kauteen. Moni pelipaikka oli tyhjentymässä. Uskotaan toki, että se auttaa tälläkin kaudella jo. On se näkymä, että saadaan pelaajia, jotka auttavat meitä – ei vain lyhytnäköisesti, vaan pitkässä juoksussakin.

Onko joukkueen kokoamisessa mennyt jotain pieleen, kun pitää tehdä näin isoja liikkeitä kesken kauden?

– On aika turha spekuloida tuolla. Jokainen tilanne ja jokainen kausi, jokainen joukkue on eri ja muotoutuu vuoden varrella paljon. Nyt mietitään jo ensi kautta hyvin pitkälle. En näe asioita tuollaisena taaksepäin katsottavina tai yksittäisinä asioina. Katson niin, että jokainen urheiluseura on jatkuvassa muutoksessa ja jos joku seura niin HJK on osannut ymmärtää sen muutoksen, mitä vuosien varrella on tapahtunut ja ollut ajoissa tekemässä liikkeitä niin, että myös vaikeat kaudet ovat kääntyneet hyviksi. Kukaan muu ei ymmärtääkseni ole hirveän hyvin viimeisen 20 vuoden aikana onnistunut samalla tavalla kuin HJK.

Eikö huolestuta, että pakka leviää, kun kesken kauden tulee vaihtuvuutta ja niin paljon uusia pelaajia sisään?

– On ollut selkeä näkemys että on x-määrä nuoria, jotka pystyvät pelaamaan jo enemmän minuutteja ja on tarve saada x-määrä laatua tietyille pelipaikoille. Ihan sen mukaan on tässä menty plus sitten on otetty etunojaa, ei pelkästään loppukauteen, vaan myös ensi kauteen.

– Minun mielestäni valmennus on ollut hyvin tyytyväinen siihen, mitä muutoksia on saatu aikaan.

Kuka tällä hetkellä hoitaa pelaajahankintoja?

– Siinä on neljän hengen scouting-tiimi. Valmennus on sanonut, että tarvitaan tämän tyyppisiä pelaajia näille pelipaikoille. Heiltä on tullut ehdotukset, joista valmennus on katsonut, että nämä ovat ne oikeat meille. Hyvällä prosentilla on saatu heidät sisään.

Onko tämän kauden joukkue kasassa vai tuleeko vielä pelaajauutisia?