HJK:n valmentajasekoilu päättyi tuplapotkuihin – Aki Riihilahti selvittää tehtyjä virheitä: "Minä olen vastuussa"

HJK:n kausi on alkanut odotuksiin nähden surkeasti. Peli on yskinyt ja joukkue on voittanut vain kolme kahdeksasta ottelustaan ja on sarjataulukossa viidentenä.

HJK:n ympärillä kuohui jo hyvissä ajoin ennen kauden alkua. Viime kaudella hyvin onnistunut Korkeakunnas sivuutettiin ja hänen sijaansa päävalmentajaksi palkatulta Sibilalta puuttui yllättäen Uefan valmentajalisenssi, eikä hän näin ollut oikeutettu toimimaan päävalmentajana Veikkausliigassa. Nimelliseksi päävalmentajaksi nimitettiin Ossi Virta Sibilan toimiessa pelillisen prosessin johtajana.

Prosessi ei kuitenkaan edennyt HJK:n toivomalla tavalla, ja kesken viime kauden urheilujohtajaksi tullut ja Sibilan palkannut Mäki ja Sibila itse saivat maanantaina väistyä.

Miten tähän tilanteeseen päädyttiin, toimitusjohtaja Aki Riihilahti?

– Lähdettiin viime vuonna rohkeasti muuttamaan ja hakemaan erilaista juttua. Sitten on myös rohkeutta todeta, että ne oli vääriä päätöksiä. Meidän pelillinen analyysi ja data, ja se miltä se näytti, mihin suuntaan ollaan menossa ei puoltanut sitä, että kausi oli kääntymässä. Jouduttiin tekemään se päätös, että tarvitaan selkeä muutos.

– Kartoitettiin vaihtoehdot ja Toni Korkeakunnas oli oikea henkilö. Hänellä oli selkeä näkemys siitä, mitä muutosta pitää tapahtua. Hän tuntee pelaajat. Tietenkin meillä on hyvä kokemus siitä, minkälaisen impaktin hän viime vuonna pystyi tuottamaan. Nyt katsotaan tästä eteenpäin ja käännetään kaikki kivet, että tämä kausi kääntyy hyväksi vielä.

HJK:n valmentajatilanteesta on ollut paljon porua jo ennen kautta ja kauden aikanakin. Miten näet, että se on vaikuttanut joukkueen toimintaan?

– Esitykset, tulokset tietysti puhuu puolestaan. Se on monesta asiasta varmasti lähtöisin. Pitää vain todeta, että ne asiat, mitä on haettu, ne oli virheitä seurajohdon puolelta ja nyt pitää saada se muutos aikaiseksi. Me nähdään, että tämä tarvitsee selkeyttä, johtajuutta, jota "Toke" (Korkeakuunas) pystyy tähän tuomaan. Plus että hänellä on tuntemus pelaajista ja siitä peli-identiteetistä, mitä meidän tarvitsee muuttaa. Se oli silloin aika selkeä valinta. Nyt saadaan ehkä tähän tilanteeseen justiinsa se selkeys ja johtajuus tästä eteenpäin.

Mihin urheilujohtajan (Vesa Mäki) pestin päättyminen perustui?

– Me keskusteltiin tilanteesta ja yhteisymmärryksessä todettiin, että ehkä tässä vaiheessa on hyvä kiittää ja kätellä ja katsoa eri suuntiin. Mutta oikein hyvässä yhteisymmärryksessä todettiin, että katsotaan eteenpäin.

Oliko Vesa Mäen palkkaaminen kesken viime kauden virhe?

– Mun mielestä sitä ei voi ihan noin miettiä. Pitää miettiä, että on monta asiaa, mitä seura tekee, mitä yksittäiset ihmiset tekee, mitä joukkue tekee. Siinä on monta asiaa, jotka ovat vaikuttaneet. Varmasti esitykset ja tulokset eivät ole olleet sitä, mitä on haluttu, niin silloin pitää vain nostaa käsi pystyyn ja todeta, että tarvitaan muutosta.

– Meillä on nyt hyvä tilanne muuttaa ja aikaa muuttaa tämä kausi ja halutaan keskittyä siihen ja antaa joukkueelle ja nykyiselle valmentajalle täysi työrauha.

Minkälaisen vastuun kannat itse tästä kaikesta?

– Se on ihan selvä, minä olen vastuussa koko seurasta. Silloin pitää nostaa käsi pystyyn, kun virheitä on tehty. Me ollaan yhdessä mietitty ja luultu, että tehdään parhaita, hyviä, rohkeita valintoja. Sitten kun katsotaan esityksiä ja tuloksia, todetaan, että ne ei olleet mitä haluttiin. Pitää uskaltaa myös korjata ne. Se on selkeätä.

Tuntuuko tämä italialaisen seurajoukkuekulttuurin ominaisuudelta, että palkataan juuri lähtöpassit saanut (päävalmentaja) takaisin?

– Pitää muistaa, että Toni Korkeakunnas teki täällä erinomaista työtä ja onnistui täällä.

– Nyt todettiin, että meillä on siinä ihminen, joka pystyy muuttamaan tämän pikaisestikin. Se työ, mitä hän teki, uskotaan että pystytään toistamaan se yhdessä. Hän vaikutti erinomaiselta valinnalta siihen, että muutosta saadaan heti.

Miillaiseksi HJK:n urheilujohto muodostuu tästä eteenpäin?

– On hirveän tärkeää, että tehdään tosi huolella se prosessi. Meillä on kesän (siirto)ikkuna jo käytännössä sovttu, että siellä on tiedossa olevat tulevat pelaajat.