HJK-luotsi ei selitellyt rajua europettymystä – "Kaivetaan itse verta nenästä"

– Totta kai tämä on iso pettymys. Ennakkoon ajateltiin, että meillä on hyvät mahdollisuudet mennä jatkoon tästä parista, HJK:n päävalmentaja Toni Korkeakunnas kommentoi MTV Urheilulle.

– Meillä on nyt ollut viime aikoina sellaista, että olemme itse kaivaneet verta nenästä aika tavalla. Tänäänkin kun saatiin hyvä kirivaihde päälle ja päästiin 1-0-johtoon, niin avustettiin kaveria aika paljon ja he saivat ilkeän koppimaalin. Nyt on vähän mollivoittoista, mutta sellaista elämä on. Nyt ollaan siellä alhaalla. Ei tästä ole kuin yksi tie ja se on ylöspäin, Korkeakunnas toteaa.