Nyt se tapahtui – älytön putki katkesi Veikkausliigassa

FC Inter hävisi, mikä tiesi sitä, että sen älyttömän pitkä tappioton putki katkesi Veikkausliigassa.
Inter koki dramaattisen tappion sunnuntaina Kuopiossa, kun se menetti johtoasemansa vierasottelussa KuPSia vastaan.
Inter siirtyi 57. minuutilla johtoon Antoin Loic Essomba Bikoulan osumalla.
Sen jälkeen vieraiden iltapuhde vaikeutui merkittävästi, kun Bismark Ampofo liukui myöhässä tilanteeseen ja otti toisen keltaisen korttinsa.
Interin Bismark Ampofo (kuvan numero 17) otti toisen keltaisen kortin ja lensi pihalle sunnuntain KuPS-ottelussa.
KuPS käänsi asetelmat ylivoimalla. Otto Ruoppi puski tasoituksen 78. minuutilla ja hetkeä myöhemmin (85.) Samuel Pasanen painoi irtopallon verkon perukoille.
KuPS vei taiston nimiinsä lukemin 2–1.
Inter hävisi edellisen kerran Veikkausliigassa 23.10.2024, kun Haka kaatoi sen Konferenssiliigan pudotuspeliottelussa (1–2). Tappio oli Interille ensimmäinen tällä Veikkausliiga-kaudella.
KuPS nousi voittonsa myötä sarjassa toiseksi ohi Ilveksen ja HJK:n.
Sarjakärki Inter on KuPSista kolmen pisteen päässä.