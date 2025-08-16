Ilves takoi rajut lukemat Veikkausliigassa – pelikiellon välttänyt Joona Veteli kuritti AC Oulua

Edellisessä pelissään punaisen kortin saanut Ilveksen Joona Veteli oli avauskokoonpanossa ja teki 3–0-maalin, kun tamperelaiset riepottelivat AC Oulua 4–0-vierasvoiton edestä Veikkausliigassa.
Veteli säästyi pelikiellolta, kun erotuomari Oliver Reitala myönsi virheensä, ja Palloliiton nimeämä ryhmä poisti pelikiellon yksimielisellä päätöksellä.
Lue: Ilveksen kohutaklauksen sanktiosta päätös – tuomarin sanat ratkaisivat
Lauantaina näytti jälleen hetken siltä, että kova tuomaripäätös kääntyy Ilvestä vastaan. Teemu Hytönen teki maalin heti toisen jakson aluksi, mutta erotuomari Joona Manninen näki pallon osuneen hyökkääjän käteen hetki ennen viimeistelyä.
Hytönen ei tuomiota kauaa harmitellut vaan viimeisteli 1–0-maalin uudelleen vain pari minuuttia myöhemmin.
AC Oulun puolustus mureni toisella jaksolla pahasti, ja Ilves pääsi kaunistelemaan loppuluvut suuriksi.
Sarjakakkoseksi noussut Ilves koki takaiskun toisella jaksolla. Maalivahti Otso Virtanen loukkasi jalkansa AC Oulun Julius Körkön päästyä yksin läpi. Virtanen joutui tulemaan ontuen vaihtoon tilanteen jälkeen.