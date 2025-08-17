HJK sai jo shokkihoitoa – pistepotti irtosi upealla osumalla

Lucas Lingman (kuvassa) iski näyttävän voittomaalin HJK:lle, kun Klubi kaatoi Hakan 2–1.Matti Raivio/All Over Press
Julkaistu 48 minuuttia sitten
Toimittajan kuva

Ilari Savonen

ilari.savonen@mtv.fi

@ilarisavonen

Jalkapallon Veikkausliigassa HJK onnistui nousemaan tappioasemasta voittoon, kun se kaatoi Hakan 2–1.

Haka tarjosi vieraille shokkihoitoa avausjakson kymmenennellä peliminuutilla, kun Eetu Mömmö pujotteli HJK-puolustuksen keskellä ja painoi pallon takanurkkaan.

HJK nousi tasoihin toisella jaksolla, kun Lucas Lingman keskitti ja Giorgos Antzoulas pukkasi nahkakuulan nuottaan.

HJK onnistui kääntämään asetelmat ja se nappasi voiton Lingmanin upean osuman avulla. Lingman sai tilanteessa mainion sijoituksen HJK:n laitahyökkääjältä Santeri Hostikalta aivan Hakan puolustusalueen ytimeen. Sen jälkeen Lingman nikkasi pallon ilmasta nuottaan.

Video kyseisestä osumasta näkyy täältä (lähde: Ruutu).

HJK nousi voittonsa myötä sarjassa kolmanneksi ohi KuPSin, joka kohtaa sunnuntain alkuillan ottelussa sarjakärki Interin.

Haka on sarjassa sijalla kymmenen.

