MTV Urheilu selvitti: HJK-tähti Topi Keskisen miljoonasiirto lähestyy – "On selvää, että hän lähtee"

21-vuotias tuulennopea laituri on väläytellyt osaamistaan hurjilla soolomaaleilla niin HJK:n kuin Pikkuhuuhkajien eli Suomen alle 21-vuotiaiden jalkapallomaajoukkueen paidassa.

Keskinen on noussut räjähtävällä tavalla tietoisuuteen. Isoin käänne tapahtui Mikkelissä, kun hän löysi tehonsa kaudella 2022. Keskinen paukutti paikallisen palloseuran paidassa 30 otteluun peräti 12 maalia ja antoi seitsemän maaliin johtanutta syöttöä. Hän siirtyi kyseisen kauden jälkeen Veikkausliigan suurimman seuran eli HJK:n riveihin.

Nuoren hyökkääjän kehityskäyrä on osoittanut jyrkästi ylöspäin. HJK:ssa Keskinen on ollut erityisesti alkaneella kaudella aivan ehdottomassa avainroolissa. Hän on se, johon katseet kääntyvät.