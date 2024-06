Veikkausliiga-seura syvissä vesissä – johdolta tiukka viesti päävalmentajan suuntaan: "Se on ihan selvä"

FC Lahti on yhdeksän pelin jälkeen viimeistä edellisellä sijalla voitettuaan vain yhden ottelun. 3–0-kotivoitto IFK Mariehamnista pitää lisäksi sisällään puolet joukkueen koko kauden tehdyistä maaleista. Lahti on tehnyt vähiten maaleja koko sarjassa.

FC Lahden puheenjohtaja Mika Halttunen ei ollut saatavilla MTV Urheilun haastattelua varten ja ohjasi viestikapulan toimitusjohtaja Juho-Matti Heikarille.

Juho-Matti Heikari, mitkä ovat syyt FC Lahden huonon alkukauden taustalla?

– Toivoisimme, että meillä olisi muutama piste enemmän tässä kohtaa. Tiettyjä pelejä olisi ollut käännettävissäkin, mutta pienet ovat marginaalit.

– Meillä oli myös aika kapea rinki kauteen lähdettäessä, joten 4-5 avainpelaajan loukkaantuminen samaan aikaan tuntuu myös siinä.

Onko joukkueen kasaamisessa sitten menty vikaan?

– En vielä tekisi sellaista analyysiä. Katsotaan kausi ensin kokonaisuudessaan. Silloin, kun ei ole tiettyjä avainpelaajia käytössä, niin siitä on vaikea vetää johtopäätöksiä joukkueen kokoamiseen liittyen.

Toni Lindbergin asema Lahden peräsimessä on asetettu kannattajien keskuudessa tarkkailun alle. Ovatko tulokset vieneet hänen tilanteensa vaakalaudalle?

– Ei ole ollut mitään keskusteluja. Tässä on paljon pelejä edessä ja kaikki omissa käsissä. Katsotaan sitten, mikä on tilanne, kun pelit ovat pelattu, että missä olemme sarjataulukossa.

Eli löytyykö päävalmentajaan yhä luottoa?

– Joo, totta kai.

Ja hänelle on antaa aikaa kauden loppuun saakka?

– Jokainen peli on tärkeä peli. Totta kai pisteitä pitää alkaa tulemaan. Tämä on tulosurheilua, niin jokainen ymmärtää, ettemme voi tässä kymmentä peliä putkeen hävitä. Se on ihan selvä, että pisteitä tarvitaan.

Onko seura valmistautunut laajentamaan rinkiä ja tukemaan päävalmentajaa kesän siirtoikkunassa?

– Totta kai. Kyllä meidän on katsottava tarkasti, onko meillä särkymävaraa ja tarvitsemmeko vahvistuksia jollekin pelipaikalle. Täytyy ilman muuta olla hereillä, kun ikkuna aukeaa.

FC Lahti joutui avaamaan kotikautensa evakossa Tampereella, minkä jälkeen joukkue on pelannut kotipelinsä tuttuun tapaan Lahden stadionilla. Kisapuiston jalkapallostadionille palaaminen on sen sijaan pyörinyt pitkään ikuisuushankkeena. Missä tilanteen kanssa nyt mennään?

– Olosuhteet ovat yksi isoimmista vaikuttajista. Ei se ainakaan edesauta meidän menestystä ja pärjäämistä, että joudumme joka kausi miettimään missä kotiavaus pelataan. Se vaikuttaa myös pelaajiin ja joukkueeseen. Jos joudumme pelaamaan evakossa kotipelejä, niin ei se ainakaan auta suorituksiin kentällä. Päinvastainen vaikutus kuin Tampereella ja muualla, missä olosuhteet ovat kunnossa.

– Hanke ei suoranaisesti ole seuran käsissä, vaan kaupungin. Tietty raha on budjetoitu sitä varten, mutta samaan aikaan on kovat säästöaikeet menossa. Vaikea sanoa, mihin suuntaan se liikahtaa ja millä aikataululla. Se on meille elinehto, että jossain vaiheessa saadaan myös Lahdessa olosuhteet kuntoon. Se on ihan selvä.

Ilmapiiri FC Lahden ympärillä vaikuttaa ulospäin ankealta. Onko valonpilkahduksia nähtävissä?

– Totta kai kaikkia harmittaa voittojen ja pisteiden puuttuminen. Se vaikuttaa ihmisten mieliin. Täytyy kuitenkin muistaa se iso kuva. Esimerkiksi nämä junioriseurojen yhdistymiset ovat isoja asioita. Meillä on kasvustrategia, ja joka on saatu kasvua aikaiseksi. Juniorituotanto on vienyt oman kylän poikia on edustuksen kokoonpanoon.

– Eli kyllä siellä on valonpilkahduksia, kun malttaa katsoa tarkemmin. Ei tämä aina ole niin synkkää, miltä näyttää, kun tappioita tulee. Lyhyellä tähtäimellä tarvitsemme kuitenkin pisteitä voidaksemme jatkaa kasvuamme.

Viime viikolla FC Lahti tiedotti lahtelaisten junioriseurojen FC Reippaan ja FC Kuusysin yhdistymisestä. Miten tähän ratkaisuun päädyttiin?

– Siinä on yli puolen vuoden prosessi taustalla, missä kaikki seurat ovat yhteisvoimin lähteneet edistämään ja tekemään selvitystä siitä, mikä on järkevin malli harjoittaa toimintaa, kun mietimme lahtelaisen jalkapallon kilpakykyä. Lopputulema oli tämä yhdistyminen junioriseurojen osalta.

– Kaikki nuolet viittaavat siihen, että näin kannattaa tehdä. Siinä on paljon mittareita ja dataa. Pitkällä aikavälillä uskon, että kaikki sataa samaan laariin, kun mietitään lahtelaista jalkapalloa. Tämä on isoin juttu 30 vuoteen – toisiksi isoin asia sen jälkeen kun Reipas ja Kuusysi yhdistyivät FC Lahdeksi. Hieno juttu, ettei jatkossa mene enää aikaa seurojen keskenäisiin vääntöihin, vaan teemme oikeasti asioita yhdessä.