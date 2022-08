Tulikuuman kärkiseuran luotsi oli jo lyömässä hanskat tiskiin – pelaa nyt sarjan parasta jalkapalloa: "Ne hetket ovat kullanarvoisia"

– Hyvältähän se tuntuu, Vesa Vasara myhäilee ja kauhoo aamiaispuuroa lusikkaansa Tapiolan urheilupuiston kahvilassa.

Vasaran luotsaama Honka on löytänyt etenkin viime viikkoina huikean vaihteen pelaamiseensa ja on kohonnut Veikkausliigan kärkeen koko sarjan parhaalla maalierolla. Juuri tällä hetkellä on perusteltua jopa väittää, että Honka pelaa paitsi tehokkainta myös kansainvälisessä vertailussa laadukkainta jalkapalloa Suomessa, ohi sarjan ennakkosuosikin Helsingin Jalkapalloklubin tai sen ykköshaastajan Kuopion Palloseuran.

– Kun kauteen lähdettiin, HJK ja KuPS olivat taloudellisesti laittaneet enemmän paukkuja joukkueisiinsa. Meillä on tällainen pidempi projekti, joka alkoi muutoksella viime kauden alussa, ja jatkettiin sitä entisestään tällä kaudella, Vasara arvioi.

Samalla Honka on palannut jälleen sellaiseksi Veikkausliigan pelillisen evoluution suunnannäyttäjäksi, jollainen se oli parhaimmillaan päävalmentaja Mika Lehkosuon aikakaudella 2000-luvun ensimmäisen ja toisen vuosikymmenen taitteessa.

Aktiivinen puolustus, aggressiivinen hyökkäys

Vasaran valmennusryhmän tekemän pelitavallisen muutoksen ytimessä on äärimmäisen aktiivinen puolustaminen.

– Koko ajan yritetään paineistaa pallollista niin paljon kuin mahdollista. Joka korkeudella prässätään. Yritetään sitä, että vastustajalla olisi pallollisena mahdollisimman vähän rauhallisia hetkiä ja päästäisiin kiinni siihen päätöksentekosykliin, Vasara avaa.

Samaan aikaan Honka on suoraviivaistanut hyökkäyspelaamistaan niin, että pallonhallinta ei tapahdu liikaa etenemisen kustannuksella. Vasara ei häpeile myöntää ottaneensa vaikutteita aivan jalkapallomaailman huipulta, kuten Atalantalta, Red Bullin joukkueilta, Liverpoolilta ja Manchester Cityltä.

– Kulttuuritausta Hongassa on se, että yritetään sen pallon kanssa olla ja edetä ja luoda sen kanssa ongelmia vastustajalle. Haaste on kuitenkin se, että aina kun on mahdollisuus haastaa vastustajan linjaa, pyritään se tekemään. Toinen iso tavoite on se, että yritetään saada palloa riistettyä sellaisissa paikoissa, joista päästäisiin iskemään nopeasti vastahyökkäyksen, ja että se uhka olisi olemassa koko ajan, Vasara selvittää.

Vasaran Honka näyttääkin karistaneen tällä kaudella vihdoin sille lyödyn leiman tylsästä ja tehottomasta pallonhallintajoukkueesta. Se kykenee nyt entistä paremmin myös dynaamiseen hyökkäyspelaamiseen.

– Tämä muutos on ollut läsnä jo monta vuotta. Me emme ole vain onnistuttu siinä tarpeeksi hyvin. Me olemme prässänneet ihan hyvin, mutta se ei ole tuottanut tarpeeksi vaarallisia hyökkäyksiä. Se on prosessi, jota pitää kehittää valmennustiimin ja pelaajien kanssa, seuran pelaajakehityksessä ja siinä, että löydetään sellaisia pelaajia jotka heittäytyy siihen mukaan täysillä, Vasara sanoo.

Viime kaudella käynnistettyä kehitystä on jatkettu entisestään tällä kaudella, ja sitä on tukenut siirtyminen kolmen topparin alakerrasta ja wingbackeista huippuseurojen juuri nyt suosimaan neljän alakertaan sekä puhtaisiin laitureihin.

Ryhmityksen muutos on tuonut tasapainoa puolustuksen laitakaistoille ja toisaalta leveyttä hyökkäysrintamaan vastustajan viimeistä puolustuslinjaa murtaessa. Tästä vaikuttaa hyötyneen etenkin Hongan portugalilaislaituri Rui Modesto, joka on tehnyt viisi maalia ja syöttänyt yhdeksän osumaa.

Valmennuksen ja pelitaktisten asioiden lisäksi Hongassa on tällä kaudella onnistunut pelaajarekrytoinnit, joista edellä kuvatun pelitavan toteuttajina voi mainita erityisesti hyökkääjä Agon Sadikun sekä keskikenttäpelaajat Kevin Jansenin ja Florian Krebsin.

Ylös aallonpohjasta

Harvat suuret muutokset toimivat välittömästi, eikä niin tapahtunut Hongassakaan. Viime kausi oli odotuksiin nähden niin surkea, että Vasaran eväät seuran pitkäaikaisena päävalmentajana vaikuttivat jo ehtyneen.

Myös Vasara itse oli lyömässä jo naulaa pestinsä arkkuun mielessään.

– Pelasimme varmaan seitsemän peliä putkeen ilman voittoa, jolloin oli iso riski siitä, että tämä lähtee menemään ihan raiteiltaan, Vasara muistelee.

– Viime vuosi oli totta kai henkisesti tosi raskas, ja jos joku valmentaja sanoo jotain muuta tuollaisilla hetkillä, se vähän valehtelee. Ne ovat tosi kovia paikkoja, kun ei lähde kulkemaan.

Honka valahti kauden heikon alun jälkeen alempaan loppusarjaan, ja Vasara harkitsi pestinsä jättämistä.

– Muutaman kuukauden sitä pohdin, että jatkanko valmentamista Hongassa. Olin kuitenkin siinä onnellisessa asemassa, että vaikka sopimus oli katkolla, missään vaiheessa ei sanottu, että en jatkaisi ensi vuonna, vaan tarjottiin suoraan jatkosopimusta. Enemmän se oli omassa päätännässä, jatkanko, Vasara kuvailee.

– Sitä joutui pohtimaan pitkään.

Lopulta Vasara päätyi kuitenkin jatkon kannalle.

– Se opetus niissä hetkissä, kun ollaan syvällä, on se, että ne hetket on kuitenkin kullanarvoisia. Ne pitää elää läpi, että pystytään saamaan tiettyjä sykäyksiä sille kehitykselle.

– Jos on viisi tai kuusi vuottakin samassa paikassa, yleensä sinne joku kuoppa tulee. Me ollaan kuitenkin tehty aika maksimaalista tulosta kaikkina muina kausina, enkä halua ottaa sitä itseltäni myöskään missään nimessä pois. Se että ei saatu pelaamisesta aktiivisempaa ja vaarallisempaa aikaisemmin, siitä otan vastuun.

"Me olimme muuttamassa suomalaista jalkapalloa"

46-vuotias Vasara on tällä hetkellä kuudetta vuotta Hongan peräsimessä ja on samalla Veikkausliigan pitkäaikaisin päävalmentaja. Tämä kausi on osoitus siitä, että hänen valmennustaan ohjannut palo jalkapallon pelillisen evoluution tutkimiseen on yhä olemassa.

Vasara jakaa kiitosta Hongan valmennusryhmälle mutta myös seurassa aiemmin vaikuttaneille valmentajille Lehkosuolle, Gert Remmelille ja Jarkko Tuomistolle. He työskentelevät kukin omissa seuroissaan ulkomailla, mutta keskusteluyhteys nelikon välillä on säilynyt.

– Halusimme tuoda silloin pallonhallintaan perustuvaa ja järjellisempää jalkapalloa, mitä mielestäni kaivattiin silloin. Me olimme muuttamassa suomalaista jalkapalloa, Vasara näkee.

Vasaran mukaan merkityksellisyys valmentamiseen tulee pelaajien kehityksen, seurayhteisön tuen ja mukana elämisen ohella juuri tästä ihanteesta.

– Pyrin sitä kohti. Joskus se ei mene suunnitelmien mukaan, mutta kuitenkin yritetään. Tällä hetkellä koen, että meidän joukkueemme on vähän erilainen kuin muut, Vasara sanoo.

Sopimus jälleen katkolla

Ennen viikonlopun kierrosta Honka on Veikkausliigan kärjessä, kun runkosarjasta kolme ottelua on pelaamatta. Mestaruustaistoon ilmoittautuneen seuran päävalmentajan jatko on samaan aikaan katkolla.

– Ei ole tällä hetkellä sopimusta. Mutta ehkä kohta on, katsotaan. Voi sanoa, että neuvottelut ovat vielä käynnissä. Ei mulla älytöntä hinkua ole poiskaan, vaikka ikinä ei voi tietää, mitä maailma tuo, mutta tällä hetkellä tahtotila on se.

Jäädä tänne?

– Niin.