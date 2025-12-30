Suden metsästystä koskevat asetukset on hyväksytty valtioneuvostossa sekä maa- ja metsätalousministeriössä.
Asetukset niin sanotusti kestävän suden metsästyksen järjestämiseksi on hyväksytty, maa- ja metsätalousministeriö kertoo tiedotteessaan.
Sen mukana poistuu metsästyslaissa ollut suden ympärivuotinen rauhoitus.
Suden vuosittaiseksi rauhoitusajaksi valtioneuvoston asetuksessa säädettiin 11. helmikuuta ja 30. marraskuuta välinen aika.
Asetukset tulevat metsästyslain muutosten ohella voimaan torstaina 1. tammikuuta.
Suden metsästys järjestetään täten kuluvana metsästyskautena 1. tammikuuta–10. helmikuuta 2026.
Valtioneuvoston asetuksilla mahdollistetaan alueellisiin kiintiöihin perustuva suden metsästys.
Lue myös: Suden, karhun ja ilveksen metsästyksen laki muuttuu: "Historiallisen häikäilemätöntä"
Alueista säädetään susiasetuksilla
Asetuksilla säädetään myös suden kiintiömetsästyksen käytännön järjestelyistä "metsästyksen kestävyyden turvaamiseksi".
Lausuntokierroksen jälkeen metsästysasetusta muutettiin siten, että suden kiintiömetsästyksessä ilmoitukset tehdään riistanhoitoyhdistysten sijasta Suomen riistakeskukselle.
Kuluvan metsästysvuoden metsästysalueista ja aluekohtaisista kiintiöistä säädetään maa- ja metsätalousministeriön susiasetuksessa.
Sen mukaan metsästyslaissa tarkoitetun alueellisen kiintiön perusteella saaliiksi saatujen susien määrä saa olla yhteensä enintään 100 yksilöä poronhoitoalueen ulkopuolella.
Lue myös: Hallitus ei aiokaan mahdollistaa saukon kiintiömetsästystä – karhun ja ilveksen metsästys edelleen pöydällä
Näin kiintiö jakautuu
Suden metsästyskiintiö jakautuu ehdotuksessa alueellisesti seuraavasti.
Suluissa mainitaan pääasiallinen peruste kiintiölle.
1) Pahkavaara 5 (metsäpeura)
2) Vuosanka 6 (metsäpeura)
3) Nivala 4 (lähisukulaisuus)
4) Kaskinen-Närpiö 8 (koirasudet, vahingot)
5) Peurainneva 6 (koirasudet)
6) Lauhanvuori 6 (metsäpeura, vahingot)
7) Eurajoki 6 (vahingot)
8) Rekikoski 6 (turvallisuus, vahingot)
9) Köyliö 3 (turvallisuus)
10) Humppila 8 (turvallisuus, vahingot)
11) Kustavi 7 (turvallisuus, vahingot)
12) Aura-Paimio 13 (turvallisuus, vahingot)
13) Kytäjä 2 (koirasudet, turvallisuus)
14) Nurmijärvi 6 (turvallisuus)
15) Tohmajärvi-Kitee 4 (vahingot, turvallisuus)
16) Kaakkois-Suomi 10 (koirasudet)