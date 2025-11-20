Ympäristöjärjestö WWF:n mukaan hallituksen tänään hyväksymän esityksen perusteet suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamiselle vaikuttavat poliittisesti motivoituneilta.
WWF:n mukaan Suomessa suotuisa suojelun taso edellyttäisi noin 550 yksilön susikantaa. Maa- ja metsätalousministeriön linjauksessa suotuisan suojelutason viitearvoksi Suomessa määritettiin kuitenkin 273 sutta.
Suotuisa suojelun taso tarkoittaa, että laji säilyy luonnossa koko levinneisyysalueellaan pitkällä aikavälillä.
Luonnonvarakeskuksen tuoreimman arvion mukaan Suomessa oli maaliskuussa 430 sutta. Hallitus on kaavaillut susien kannanhoidolliseksi metsästyskiintiöksi tulevalle talvelle vähintään 65:tä sutta.
WWF perustaa arvionsa Ruotsissa laadittuun tieteelliseen raporttiin, jonka mukaan suden suotuisan kannan viitearvo voidaan johtaa kertomalla pienimmän elinvoimaisen kannan koko kahdella.
Luonnonsuojeluliitto: Lupia myönnetty väärin
Suomen luonnonsuojeluliitto kertoi tänään, että useita poikkeuslupia susien tappamiseksi on myönnetty tänä vuonna väärin perustein. Liiton tarkistamista poikkeusluvista kymmenen oli myönnetty ilman todellisia tai hakemuksessa kuvattuja vahinkoja.
Liiton mukaan ilmoitetut vahingot eivät pitäneet paikkaansa eikä niitä ollut merkitty asianmukaisesti riistavahinkorekisteriin.