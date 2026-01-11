Pohjois-Suomen kireät pakkaset alkavat tänään jo hieman helpottaa.

Ilmatieteen laitoksen mukaan pohjoisessa on enimmäkseen poutaa ja vaihtelevasti pilvistä. Lämpötila kohoaa vähitellen alueen eteläosassa ja on yöstä alkaen 10–17 pakkasastetta. Lapissa pakkasta on 24:n ja 40 asteen välillä.

Lauantaina kovimmat pakkaset hellittivät jo etelässä ja idässä. Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosissa on pääosin pilvistä, ja luvassa on paikoin lumisateita. Lämpötila kohoaa seitsemän ja 14 pakkasasteen välille, mutta tuuli lisää pakkasen purevuutta. Paikoin voi myös sataa lunta.

Ilmatieteen laitos on antanut vielä sunnuntaille pakkasvaroituksen Lappiin. Tulvavaroitukset on annettu laajalti Suomeen maan etelä- ja pohjoisosia lukuun ottamatta. Kovilla pakkasilla vesistöön muodostuva hyyde eli suppojää voi nostaa vedenkorkeuksia paikallisesti, ja varoitusalueilla pelto- ja metsäalueiden tulviminen on mahdollista.

Alkuviikolla sää lauhtuu pohjoisessa entisestään. Maanantaina pakkaset jäävät ennusteiden mukaan Lapissa enimmillään –30 asteeseen. Tiistaina lämpötilan ennustetaan olevan jo koko maassa −5:n ja −15 asteen välillä. Loppuviikkoa kohti sää lauhtuu lisää.