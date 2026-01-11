Ajokeli on muuttunut aamulla huonoksi maan etelä- ja keskiosissa, varoittaa Fintrafficin tieliikennekeskus.
Lumisade, pöllyävä lumi sekä lauhtuvan sään aiheuttama liukkaus heikentävät nyt ajokeliä.
Pohjois-Suomen kireät pakkaset alkavat tänään hieman helpottaa. Etelässä keli on lauhtunut jo eilisestä alkaen.
Pohjoisen kireät pakkaset alkavat hellittää
Lämpötilat kohoavat tänään etelässä seitsemän ja 14 pakkasasteen välille, mutta tuuli lisää pakkasen purevuutta. Lapissa lämpötilat vaihtelevat -24:n ja -40 asteen välillä.