Slovenialainen NBA-supertähti Luka Doncic pussitti peräti 60 pistettä, kun Los Angeles Lakers otti kahdeksannen peräkkäisen voittonsa. Miami Heat hävisi ottelun kotiparketillaan 126–134.
Doncicin joukkuetoveri LeBron James kirjasi tripla-tuplan 19 pisteellä, 15 levypallolla ja kymmenellä syötöllä.
Ottelu oli samalla sarjan kaikkien aikojen pisteykköselle 1611:s NBA:ssa. Tällä määrällä 41-vuotias James sivuaa pelattujen ottelujen määrässä ykkössijaa pitänyttä Robert Parishia, joka pelasi NBA:ssa 21 kautta vuosina 1976-1997. Parish voitti urallaan NBA-mestaruuden neljästi.
– Jos joku ansaitsee tämän ennätyksen rikkomisen, se on juuri LeBron James, koska hän pitää niin hyvää huolta itsestään, 72-vuotias Parish sanoi ESPN:lle.
James on 22-kertainen sarjan tähdistöpelaaja sekä nelinkertainen NBA-mestari ja sarjan arvokkain pelaaja.