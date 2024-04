Rasismi on vain yksi haavoista, joka repii amerikkalaisia erilleen – päätöksenteon halvaannuttaa pieni ääriradikaalien joukko

Millaisen Amerikan kansa haluaa?

– Pieni ääriradikaalirepublikaanien joukko pitää Ukrainan tukemista panttivankinaan. Muuten siellä on vielä aika laaja tuki Euroopan puolustamiselle ja tukemiselle, mutta koska kahtiajako on tasainen, pienelläkin ryhmällä on paljon valtaa pysäyttää tuki.

Rasismi näkyy arjessa

– Rakenteellinen rasismi on pahimmillaan hyvin konkreettista ja näkyy muun muassa siinä, että musta väestö on muuta väestöä heikommin koulutettua ja sairastaa enemmän. Lisäksi mustat äidit kuolevat enemmän synnytyksiin ja lapsivuoteeseen.

Latinojen määrä on kasvanut viime vuosina eniten. He ovat Bernerin mukaan kuitenkin julkisessa keskustelussa usein "unohdettu ryhmä".

Ilmapiiri on synkkä

– Ajatellaan, että Amerikka on väärillä raiteilla ja tunnelma on jotenkin ankea. Euroopasta käsin sitä on vähän vaikea ymmärtää, koska esimerkiksi Yhdysvaltain taloudella menee tosi hyvin ja tavallaan on myös paljon syytä iloita.