Trumpin "lapselliset kiukunpuuskat" ja äkkipikaisuus yllättivät amerikkalaiset – MTV Uutisten toimittajien uutuusdokumentissa puhuvat ihmiset, joiden elämää Trump on muuttanut

Trumpin Amerikka – jakautunut kansa on dokumenttielokuva Amerikan syvästä kahtiajaosta.

MTV Uutisten Yhdysvaltojen kirjeenvaihtajan Mari Karppisen ja toimittaja Nina Rahkolan toimittamassa, käsikirjoittamassa ja tuottamassa dokumenttissa äänensä saavat kuuluviin ihmiset, joiden elämän presidentti Trump on muuttanut joko hyvässä tai pahassa.

Puolen valitsemisesta tullut sääntö

Rahkola sanoo, että Trump on mullistanut kuvan Yhdysvaltojen presidentistä lyhyessä ajassa.

– Trump on presidentti, joka on muuttanut järisyttävällä tavalla Yhdysvaltain presidentti-instituutiota – ja vieläpä hyvin lyhyessä ajassa. Lapselliset kiukunpuuskat ja äkkipikaisuus päätöksenteossa ovat jotain sellaista, mitä ei presidentiltä osattu odottaa. Ei edes presidentiksi kivunneelta kiinteistömiljonääriltä ja tv-persoonalta, Rahkola sanoo.

Riita kansalaisten kesken on kärjistynyt pahemmaksi kuin vuosikymmeniin. Trump on saanut voimakkaalla retoriikallaan amerikkalaiset kädenvääntöön siitä, kenelle Amerikka oikein kuuluu.

– Hänen aikakaudellaan puolten valitsemisesta onkin tullut ennemmin sääntö kuin poikkeus. On tyypillistä, että amerikkalaisen kanssa keskustellessa käy hyvin nopeasti ilmi, oletko Trumpin puolella vai häntä vastaan.

Osa vitsailee muuttavansa Suomeen

– Osa heistä nappaa kotoa lähtiessään passin mukaan. He pelkäävät Trumpin lisäämiä värillisille tehtäviä passintarkastuksia ja kokevat, että amerikkalaisina värillisinä heillä ei ole samoja oikeuksia kuin valkoisilla. Osa pelkää niin paljon, että heittävät vitsiä muutosta Suomeen, Karppinen sanoo.

Uskollisille tukijoille vain Trump merkitsee

Trumpilla on kaikesta negatiivisesta julkisuudesta huolimatta yhä paljon uskollisia tukijoita.

– On myös erittäin tärkeä muistaa Trumpin ympärillä vellovien negatiivisten uutisten lomassa, että hänellä on yhä mitä uskollisimpia tukijoita.

– Uppoava Tangierin saari on hyvä esimerkki – heidän tulevaisuutensa ei näytä hyvältä. Trump ei ole auttanut ilmastopolitiikallaan, mutta he kokevat silti, että vain Trump on se joka merkitsee, Karppinen sanoo.