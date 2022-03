Venäjä-asiantuntija Hanna Smith Putinin rähjäämisestä: "Hänen käytöksensä on muuttunut" – näin Suomen on toimittava nykyisessä tilanteessa

– Niissä on nähty huomattavasti enemmän sellaista Putinia, jolla ihan oikeasti on tunteita ja paljon paketissa niin sanotusti. Kyllä siinä on tapahtunut aika paljon muutosta, Smith totesi MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

"Putin on vanhanaikainen mies"

– Hän on edelleen hyvin vanhanaikainen mies, joka lukee papereita ja saa tietonsa henkilökohtaisista kontakteista. On jopa spekuloitu sitä, että hän on lähtenyt tutkimaan arkistoja. Se tarkoittaa sitä, että hän on eritäytynyt omaan tietokuplaansa.