Koomikko Jimmy Kimmelin talk show -ohjelman hyllytys kasvattaa pelkoa sanavapauden kaventumisesta Yhdysvalloissa.

Tutkija Maria Lindén Ulkopoliittisesta instituutista yllättyi "valitettavan vähän" Jimmy Kimmelin ohjelman hyllyttämisestä.

Lindénin mukaan presidentti Donald Trumpin hallinto on monenlaisilla tavoilla ajanut sananvapautta alas ja vähentänyt mahdollisuutta kritisointiin, pahimmillaan jopa vainoamalla kriitikkoja.

– Tämä on vain yksi tapaus todella isossa kuvassa. Toivoisin, että sananvapauden tila Yhdysvalloissa olisi sellainen, että yllättyisin tällaisesta enemmänkin, Lindén sanoo Kimmelin tapauksesta.

Media Trumpin hallussa?

Lindén painottaa, että hänen ymmärtääkseen Jimmy Kimmelin kommentit oikeistoaktivisti Charlie Kirkin, 31, kuolemasta olivat kunnioittavia.

Kohu sen sijaan syntyi, kun hän kritisoi ohjelmassaan Trumpia ja hänen hallintonsa toimia Kirkin kuoleman jälkeen.

– Ne ovat mielestäni asioita, joita aivan ehdottomasti pitäisi voida kritisoida.

Onko media Trumpin hallinnassa, jos hän niin haluaa?

– Kyllä se näyttää valitettavan paljon olevan. Se ei tarkoita, että kaikki kriittiset äänet on onnistuttu vaientamaan, mutta koko ajan niitä nujerretaan enemmän ja enemmän.

Väkivallan uhka läsnä

Charlie Kirkin kuolema itsessään on Lindénin mielestä jälleen uusi esimerkki siitä, että poliittinen väkivalta on Yhdysvalloissa pinnalla.

Uhka on koko ajan läsnä ja viha etsii kohdetta.

– Kun on ihminen, jolla on paha olla ja joka haluaa tehdä ylipäätään väkivallan teon, niin tässä ajassa Yhdysvalloissa tulee varmasti herkästi mieleen yrittää tehdä poliittinen salamurha.

Yhdysvaltojen kahtiajaosta on puhuttu pitkään. Kirkin kuoleman jälkeen entinen presidentti Barack Obama varoitti jopa ennennäkemättömästä poliittisesta kriisistä.

– Se on paljon sanottu. En tiedä, miksi hän valitsi noin voimakkaat sanat. Paha tilanne on joka tapauksessa, Lindén toteaa.

18:34 Katso koko haastattelu: Näin Maria Lindén kommentoi Yhdysvaltojen tulehtunutta tilannetta, josta tuorein esimerkki on Jimmy Kimmelin tv-ohjelman hyllyttäminen.