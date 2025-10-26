Tutkijan mukaan Donald Trumpin toiminta vahvistaa maahanmuuttovastaisia operaatioita ja lietsoo pelkoa ihmisissä.
Lähettäessään kansalliskaartia eri osavaltioihin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ottanut samoja askeleita kuin itsevaltiuteen pyrkineet valtionjohtajat. Näin arvioi STT:lle Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén.
Trump vaikuttaa vähän kerrallaan totuttavan yhdysvaltalaisia ajatukseen, että sotilaat voivat ottaa yhteen maan omien kansalaisten kanssa. Tällaista nähdään Lindénin mukaan tyypillisesti autokraattisissa eli yksinvaltaisissa maissa.
Trumpin hallinto on lähettänyt kansalliskaartin joukkoja demokraattijohtoisiin kaupunkeihin muun muassa Los Angelesiin, pääkaupunki Washingtoniin ja Memphisiin.
Valitustuomioistuin kumosi tällä viikolla piirioikeuden tuomarin päätöksen ja antoi hallinnolle luvan lähettää kansalliskaartin joukkoja Portlandin kaupunkiin Oregonin osavaltiossa.
Lindénin mukaan Trumpin kansalliskaartin käyttöä ohjaa kolme keskeistä pyrkimystä:
1. Mielikuvapolitiikka demokraattikaupungeista
Lindénin mukaan Trump levittää mielikuvaa siitä, että demokraatit suhtautuvat rikollisuuteen liian lepsusti, mikä on hänen mukaansa tehnyt demokraattijohtoisista kaupungeista Yhdysvalloissa rikollisuuden tyyssijoja. Vaikka tilastot eivät tue väitettä, se resonoi hänen kannattajiensa keskuudessa.