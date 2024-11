Suomenamerikkalainen Lena selittää, mihin Trumpin suosio perustuu – näin "äärikiihkoilu" näkyy jo Suomessakin

Eri lopputulemilla spekulointi on tullut uutisia seuraaville ihmisille tutuksi. Entä jos Trump voittaa? Entä jos Trump häviää? Salamurhayritykset ovat kiihdyttäneet mediahuomiota entisestään.

Suomi–Amerikka-yhdistysten liiton toiminnanjohtaja Lena Grenat sanoo, että on seurannut mielenkiinnolla sitä, kuinka suuren huomion nämä presidentinvaalit ovat saaneet.

– Ymmärrän tavallaan, että suomalaisia on tämä kiinnostanut. Yhdysvallat on aina kiinnostanut suomalaisia, mutta tänä vuonna erityisesti, Grenat pohtii.

Moni suomalainen on viimeisten noin kymmenen vuoden aikana ihmetellyt, mihin Donald Trumpin poliittinen suosio Yhdysvalloissa perustuu.

– Tietysti suomalaisen on vaikeaa nähdä asioita konkreettisesti. Loppupeleissä moni amerikkalainen äänestää oman lompakkonsa kautta, Grenat tiivistää.

"Ei kannata panikoida"

Grenat sanoo itse äänestäneensä tämän vuoden vaaleissa. Samoin on hänen käsityksensä mukaan tehnyt moni muukin Suomessa asuva kaksoiskansalainen.

Vastakkainasettelun kiihtyminen

– Se on niin syvällä yhteiskunnassa, että siinä on valtavan suuri työ. Siinä saavat tietysti molemmat puolueet mennä itseensä, että mikä on mennyt pieleen.