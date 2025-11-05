Keräilijä muistuttaa, ettei vanhan pelin pahvikoteloa tai ohjekirjaa kannata heittää roskiin, vaikkei itse peliä löytyisikään.

Pelikeräilijä Joni Silvennoinen esitteli Huomenta Suomen aamussa pelikokoelmaansa.

Lue myös: Vuoden 2025 parhaat lautapelit on nyt valittu

– Tässä on ehkä kallein peli tällä hetkellä, joka on täällä mukana tänään, Silvennoinen kertoo Mr. Gimmick -pelistään.

Mutta mistä pelin hinta oikein koostuu?

Silvennoisen mukaan pelien hinta muodostuu yleensä kolmesta osasta: pahvikotelosta, ohjekirjasta ja itse pelistä.

– Jos teiltä löytyy tällaisia pahvikoteloita – niissä ei ole peliä, ei mitään mukana –, älkää hävittäkö, Silvennoinen kertoo ohjeistavansa ihmisiä.