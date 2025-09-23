Vuoden parhaat lautapelit on taas valittu.
Suomen Leluyhdistyksen järjestämän Vuoden Peli -kilpailun voittajat on jälleen valittu, Suomen Leluyhdistys kertoo tiedotteessaan.
Puolueettomat tuomaristot ovat valinneet voittajat lastenpelit-, partypelit-, perhepelit- ja strategiapelit-kategorioista.
Lue myös: Afrikan tähdestä Suomi-versio – rosvo ei ole enää rosvo
Lautapelejä arvioidessa on mietitty laatua, turvallisuutta, ohjeiden selkeyttä sekä pelipakkausta ja pelin ulkoasua.
Vuoden Peli 2025 -kilpailun voittajat
Vuoden lastenpeli 2025
Vuoden lastenpeliä kehuttiin muun muassa viihdyttäväksi muistia ja yhteistyötaitoja kehittäväksi peliksi.Suomen Leluyhdistys
Muumi Taikurin Hattu (Martinex Oy)
Muut finalistit
Cascadia Junior Nordic (Asmodee Nordics)
Pim Pam Pum (Lautapelit.fi)
Vuoden partypeli 2025
Vuoden partypeliä kehuttiin muun muassa yksinkertaisen helpoksi ja koukuttavaksi peliksi.Suomen Leluyhdistys
Piles! Nordic (Asmodee Nordics)
Muut finalistit
Hues & Cues Nordic (Asmodee Nordics)
Kaukaa Haettu (Martinex Oy)
Vuoden perhepeli 2025
Vuoden perhepeliä sai kehuja muun muassa hauskuudestaan. "Naurua riitti", kommentoi eräs tuomariston jäsen.Suomen Leluyhdistys
Herd Mentality (Toyrock Group)
Muut finalistit
Calcada (Amo Oy)
Trivia Quest (Tactic Games Oy)
Vuoden strategiapeli 2025
"Harvinainen ja hienosti toimiva kahden pelaajan yhteistyöpeli", kommentoi eräs tuomariston jäsen vuoden strategiapeliä.Suomen Leluyhdistys
Sky Team (Lautapelit.fi)
Muut finalistit
Harmonies Nordic (Asmodee Nordics)
Botanicus (Lautapelit.fi)
Katso myös: Mikä on hyvän vanhemmuuden salaisuus?
8:57Toimittaja testasi kolme leikkiä lasten kanssa.
Lähde: Suomen Leluyhdistys