Julkaisua lykättiin aiemmin loppuvuodesta 2025 keväälle 2026. Pelin uusi julkaisuaika on vuoden päästä marraskuussa.
Koko pelialan odottaman suurpelin Grand Theft Auto VI:n julkaisua on lykätty jälleen, peliyhtiö Rockstar Games kertoo sivuillaan.
– Olemme pahoillamme siitä, että lisäämme aikaa odotukseen, jonka tiedämme olleen pitkä, mutta nämä ylimääräiset kuukaudet sallivat meidän viimeistellä pelin sellaiselle tasolle, jota meiltä odotatte ja jonka ansaitsette, tiedotteessa kerrotaan.
Julkaisua lykättiin aiemmin loppuvuodesta 2025 keväälle 2026. Pelin uusi julkaisuaika on vuoden päästä marraskuussa.
Rockstar Gamesin emoyhtiö Take-Two Interactiven osakekurssi sukelsi yli 7 prosenttia jälkipörssissä lykkäysuutisen julkistamisen jälkeen.
GTA VI:n julkaisua pidetään pelialalla niin suurena tapahtumana, että se on aiemmin vaikuttanut myös muiden pelien julkaisuaikatauluihin. Suuret julkaisijat eivät halua peliensä joutuvan kilpailemaan GTA VI:n kanssa.
GTA VI:n odotetaan laajalti nousevan sekä tuotannoltaan yhdeksi kaikkien aikojen kalleimmista että menekiltään yhdeksi pelialan historian tuottoisimmista pelijulkaisuista. Pelistä on odotettu taloudellista piristysruisketta koko pelialalle.