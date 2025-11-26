E-urheilun ammattilaiseksi ei tulla pelkästään pelaamalla. Asiantuntija kertoo, millaisia ominaisuuksia ammattilaiseksi tähtäävältä pelaajalta tulee löytyä.
Tuoreessa Asian ytimessä -dokumentissa seurataan ammattilaiseksi tähtäävää 18-vuotiasta Lukaa. Mutta millaisia ominaisuuksia ammattipelaajalta pitää löytyä? Aiheesta keskusteltiin Huomenta Suomessa.
– Kyllä se vaatii sen, että siihen on sitoutunut, sanoo Suomen elektronisen urheilun liiton puheenjohtaja Sonja Ahtiainen viitaten Lukaan, joka käyttää kaiken aikansa pelaamiseen.
Asian ytimessä.doc: Kaikki peliin
Luka, 18, tähtää esports-ammattilaiseksi maailman huipulle.
Paineet kasvavat, kun eSM-turnaus lähestyy.
Dokumentissa seurataan, mitä Lukan joukkueelle käy, kun paineet kasvavat eSM-turnauksessa.
32:35