Milloin videopelaamisesta tulee ammatti? "Ei riitä, että pelaan kahdeksan tuntia päivässä" 12:33 Huomenta Suomen haastattelussa Suomen elektronisen urheilun liiton puheenjohtaja Sonja Ahtiainen. Julkaistu 26.11.2025 11:43 Hannakaisa Taskinen hannakaisa.taskinen@mtv.fi E-urheilun ammattilaiseksi ei tulla pelkästään pelaamalla. Asiantuntija kertoo, millaisia ominaisuuksia ammattilaiseksi tähtäävältä pelaajalta tulee löytyä. Tuoreessa Asian ytimessä -dokumentissa seurataan ammattilaiseksi tähtäävää 18-vuotiasta Lukaa. Mutta millaisia ominaisuuksia ammattipelaajalta pitää löytyä? Aiheesta keskusteltiin Huomenta Suomessa. – Kyllä se vaatii sen, että siihen on sitoutunut, sanoo Suomen elektronisen urheilun liiton puheenjohtaja Sonja Ahtiainen viitaten Lukaan, joka käyttää kaiken aikansa pelaamiseen. Asian ytimessä.doc: Kaikki peliin Luka, 18, tähtää esports-ammattilaiseksi maailman huipulle. Paineet kasvavat, kun eSM-turnaus lähestyy. Dokumentissa seurataan, mitä Lukan joukkueelle käy, kun paineet kasvavat eSM-turnauksessa. 32:35





Dokumentin voi katsoa maksuttomilla MTV Katsomo tunnuksilla.

Aika pitää kuitenkin osata käyttää oikealla tavalla.

– Se ei riitä, että mä pelaan kahdeksan tuntia päivässä. Se ei vielä ole tie sinne ammattilaisuuteen, vaan sen täytyy olla suunniteltua, mitä pelataan, mitä treenataan, milloinkin.

– Joukkuepelissä pitää sekä treenata niitä yksilötaitoja, mutta sitten joukkueen välisiä taitoja totta kai myös. Sitten täytyy pitää huolta siitä, että pää on kunnossa eli se mentaalipuoli. Sitten toki ihan fyysinen puoli pitää olla kunnossa.

Ajatus ei voi harhailla kesken pitkän pelin.

– Pelit saattavat kestää tunteja, jolloin alusta loppuun asti sen keskittymiskyvyn täytyy pysyä siinä pelissä, se fokus täytyy olla siellä.

Jos ammattilaiseksi tähtää, pitää pitää huolta myös elämäntavoistaan eli nukkua ja syödä hyvin.

– Kaikki tällaiset peruselementit täytyy olla kunnossa, jos haluaa oikeasti ammattilaiseksi.

Mistä pelaajan "palkka" koostuu? Kuinka paljon e-urheilun ammattilainen parhaimmillaan voi tienata? Mitä Counter Strike -pelissä tapahtuu? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!

