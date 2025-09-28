Pokemon -yhtiön mukaan Trumpin hallinnolla ei ole lupaa käyttää animesarjan tunnuksia videoillaan.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on joutunut Pokemonin kanssa kaksintaisteluun.

USA:n kotimaan turvallisuuden ministeriö (DHS) julkaisi tiistaina videon, jolla näkyy maahanmuuttoviranomaisia pidättämässä ihmisiä yhdistettynä pätkiin Pokemon-sarjasta. Taustalla soi Pokemonin tunnusmusiikki.

Sarjan tunnuslause Gotta catch 'em all, kaikki täytyy napata, lukee videon saatetekstissä.

Video julkaistiin kotimaisen turvallisuuden ministeriön X-tilillä ja Valkoisen talon Tiktok-tilillä. Videota on katsottu kymmeniä miljoonia kertoja.

Maahanmuutto on ollut erityisen kiistanalainen aihe Yhdysvalloissa Trumpin hallinnon aloitettua laittomien siirtolaisten massakarkotukset, joiden laillisuutta on useasti kyseenalaistettu.

Pokemon -yhtiö irtisanoutuu

Japanilainen The Pokémon Company -yhtiö antoi useille medioille lausunnon, jossa se irtisanoutuu yhteistyöstä Yhdysvaltojen hallinnon kanssa.

– Yrityksemme ei ole osallistunut tämän sisällön luomiseen tai jakeluun, eikä lupaa immateriaalioikeutemme käyttöön ole myönnetty.

Trump ja hänen hallintonsa ovat useasti aiemminkin joutuneet nokikkain tunnettujen artistien ja sisällöntuottajien kanssa.

Trump on hyödyntänyt populaarikulttuuria politiikassaan, eikä se aina ole miellyttänyt kaikkia.

Esimerkiksi ABBA, Beyonce, Ozzy Osbourne, Rolling Stones ja Bruce Springsteen ovat julkisesti kieltäneet musiikkinsa käytön Trumpin kampanjoiden yhteydessä.

Myös esimerkiksi Gazasta Trumpin julkaisemat tekoälyvideot ovat herättäneet kritiikkiä.