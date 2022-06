Passiruuhkaan ei helpotusta näkyvissä – loputtomat jonot poliisille, ajanvaraukset tukossa

Kun ajanvaraus on ollut näin tukkoinen, passeja on lähdetty jonottamaan poliisiasemille ilman ajanvarausta. Pahimmillaan ihmiset ovat odotelleet vuorolappu kourassa tuntikausia.

Lupahallintopäällikkö Hanna Piipponen Poliisihallituksesta ymmärtää ihmisten harmituksen. Hänen viestinsä on, että hätäilyyn ei ole syytä, vaikka passi olisi vanhentumassa. Passin saa hankittua vähintään poliisiasemalla, vaikka siellä joutuukin jonottamaan.

Helpotusta tilanteeseen ei ole näkösällä ainakaan kesäkuukausien aikana, vaikka poliisiasemille on palkattu lisäväkeä, laajennettu aukioloaikoja ja muun muassa koulutettu muissa poliisin tehtävissä toimivia passihakemusten käsittelyyn.

Tilanne on pahin isoimmissa kaupungeissa. Esimerkiksi Itä-Suomessa tai Lapissa voi toki kokeilla vaikka mökkireissulla, olisivatko jonot poliisiasemilla siellä lyhyemmät. Mahdollisimman lyhyttä jonotusaikaa havitteleva tosin tarvitsee vähän tuuriakin: samalla poliisiasemalla jonotusaika voi olla yhden päivän aikana joskus minuutteja, joskus useita tunteja.

Voimassa olevia passeja aiempaa vähemmän

Suomalaisilla on voimassa olevia passeja nyt runsaat 3,5 miljoonaa kappaletta, käy ilmi poliisin tilastoista. Tämä on noin 330 000 vähemmän kuin joulukuussa 2019 eli ennen korona-aikaa. Maaliskuusta lähtien tämä passien "uusimisvelka" on pienentynyt yli 40 000:lla kuukaudessa.