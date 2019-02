Kari lensi ulkomaille kaverin passilla, Mariannella oli vanhentunut asiakirja – 134 suomalaisen matka tyssäsi viime vuonna passiongelmiin

Passin unohtuminen kotiin on klassinen paniikin aihe matkustuspäivänä. Yhtä suuri järkytys on, kun passintarkastuksessa huomaa asiakirjan vanhentuneen.

Virkailija soitti puhelun ja kaikki oli ok

– Sanoin virkailijalle lentokentällä, että tässä on tämä passi, mutta se on vanhentunut. Hän vastasi heti, että sen ei pitäisi ongelma, soitti ihan lyhyen puhelun, ja kirjoitti vielä lentolippuuni, että asia on ok, sen varalta, että passi olisi tarkistettu ennen koneeseen pääsemistä.